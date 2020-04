Qüestió de valors

Ara que hi ha tot de coses etiquetades com a no essencials, no hi podríem afegir la publicitat de bancs i caixes?

Més que res perquè la mateixa entitat que obliga molts avis i àvies (alguns d’ells amb seriosos problemes de mobilitat i/o de salut) a anar a les seves oficines a demostrar regularment que encara són vius, ara va i diu que no els farà esperar quan vagin a les seves oficines. Sí, sí, la mateixa entitat que no els deixa fer la majoria d’operacions al mostrador (no sigui que el seu personal s’estressi) i que els obliga a anar, tant si vols com si no, al caixer, ara insisteix que seran molt benvinguts i que passaran al davant de tothom.



És el mateix banc, que ara s’omple la boca afirmant que farà no sé què per als autònoms, que un dia en què em van demanar que anés a firmar uns papers, després d’un desplaçament de vora cent quilòmetres (perquè, no t’ho perdis, si canvies de domicili no pots canviar d’oficina sense anul·lar el compte perquè els comptes van lligats a una oficina i embolica que fa fort) i de fer-me esperar mitja hora, em van dir: “Ah, ets autònoma! Com que ets autònoma ens havies d’haver portat això, allò i allò altre.” Per llegir bé aquestes paraules, feu com si parléssiu amb un sospitós d’assassinat com a mínim, que és com les va pronunciar l’empleada en qüestió, la qual, si hagués fet bé la seva feina, hauria vist que sempre he pagat els meus rebuts d’autònom des del compte corrent que ens ocupava.



És per això que, quan veig que aquesta gent compra pàgines i més pàgines de diaris, que no són barates, i que tot són promeses que, en el fons, només els afavoreixen a ells, m’emprenyo una mica, què voleu que us digui.



Ara bé, com ja sabeu que els meus articles sempre són “En positiu”, els proposo que apostin per coses que sí que són essencials: l’art, la poesia, la literatura, la dansa, el teatre, la música. Això sí, que hi apostin sense interessos, a fons perdut. Que aquests diners que gasten en publicitat enganyosa els donin als creadors. La cultura fa el món més bonic. La falsa pietat, no.