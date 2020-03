Paraules d’ànim

Aquesta setmana m’han fet arribar aquesta faula oriental i m’ha semblat molt oportuna. La transcric a continuació, adaptada del castellà. Diu així:



“Un grup de granotes viatjava pel bosc i, de sobte, dues d’elles van caure en un sot de molta profunditat. Tota la resta es va reunir al voltant del forat.

Quan van veure com de gran n’era la fondària, les granotes de dalt van dir a les dues del fons que, a efectes pràctics, ja es podien donar per mortes.



Tanmateix, les dues granotes no van fer cas dels comentaris de les seves amigues i van començar a intentar saltar fora de la cavitat amb totes les seves forces.

Les altres, mentrestant, seguien insistint perquè ho deixessin córrer.



Finalment, una de les dues va posar l’atenció en el que li deien, es va rendir, es va desplomar i va morir.

En canvi, la granota que encara quedava dins de la fossa va seguir saltant amb gran empenta fins que, finalment, va aconseguir de sortir-ne.



En fer-ho, les altres es van admirar que n’hagués escapat malgrat el que li cridaven. La granota els va explicar que era sorda i que havia pensat que l’estaven animant a esforçar-se més per poder escapar del sot.”



Vèncer la pandèmia de coronavirus esdevé responsabilitat de tots i, a banda de seguir les instruccions que ens donen les autoritats, també podem fer servir les paraules perquè són molt poderoses, ja siguin d’agraïment a tots aquells col·lectius que estan portant el pes de la situació (personal sanitari, transportistes, serveis d’emergències…) com d’ànims a totes aquelles persones que ho estan passant malament.



Una paraula afectuosa a algú que es troba desanimat pot millorar el seu dia. En canvi, una paraula destructiva pot fer molt de mal. La meva proposta és que feu bondat, gaudiu de la família i dels petits plaers de la vida i que us preocupeu dels altres. Truqueu-los, pregunteu-los com es troben i encoratgeu-los. Mai no s’ha de deixar que venci la por.