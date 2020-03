A mig camí entre Vilabella i el Catllar, baixant pel cabal del riu Gaià, ens trobem un meandre on s’alcen uns cingles coneguts com les Coves Roges, també anomenats les estaques del diable, per la següent llegenda.



Fa molts anys, hi havia un xiquet que vivia en una masia a prop del riu Gaià. Com era habitual en aquells temps, el noi sortia per la contrada, a la recerca de trobar una mica de teca, quan des de la llunyania va veure, a les Coves Roges, cinc eixams d’abelles situats al sostre de les balmes, i va decidir apropar-s’hi per obtenir una mica de mel.

De sobte, quan anava a realitzar la comesa, se li aparegué un home molt ben vestit, tot elegant, que li digué:



–Noi, que voldries menjar d’aquestes bresques?

A què el noi respongué:

–Sí, però estan situades tan altes que no puc arribar a agafar-les.

El desconegut li va dir que anés a cercar una caldera, que ja s’ocuparia ell d’omplir-la de mel.

El noi, fent-se-li la boca aigua només de pensar en aquella delícia, va anar a cercar la caldera en un mas proper, i en tornar a l’eixam, el desconegut el va alçar al seu coll, i el noi es va poder enfilar a la cova i va omplir les bresques al recipient, i després va tapar els cincs forats amb unes estaques.

Un pic tingué la caldera plena, el desconegut li digué que aquella mel l’havia de repartir en quatre porcions, tot dient:

–La primera per a mi, la segona per a tu, la tercera per a l’amo de les arnes i la quarta, per a qui t’ha deixat la caldera.

El noi va decidir que per fer quatre particions el millor seria fer una creu, i seguidament va fer el senyal diví; immediatament no arribà a sentir resposta del desconegut que en mirar-lo es va convertir en fum, i va desaparèixer la seva presència.



D’aquesta manera el noi es va adonar que el foraster era el mateix diable, que havia agafat l’aparença d’aquell desconegut.

A part d’aquesta llegenda, diu la tradició oral que les Coves Roges eren amagatalls de bandolers, on guardaven els botins dels seus robatoris, on es lligaven des de dalt dels cingles i baixaven amb cordes, fins que els Mossos d’Esquadra van descobrir l’amagatall.