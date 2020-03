Les bruixes de Picamoixons

A finals del segle XIX, diu la tradició oral, vivien per les contrades de Picamoixons, pel camí que va a Fontscaldes, unes dones primes i velles, que no tenien ni marit ni fills, que s’ocupaven de cuidar llurs terres, i a part feien la funció de remeieres recol·lectant herbes, plantes, arrels i flors, per realitzar ungüents .

Per aquest fet a la vila eren conegudes com a bruixes, i cap vilatà gosava mirar-les al rostre, per por a rebre un mal d’ull. A part, les feien responsables de totes les malures, tant si hi havia una collita dolenta com mal temps, i sobretot algun brot de contagi, perquè veien en elles una fortalesa física admirable, ja que a pesar dels seus anys mai restaven malaltes, i els vilatans donaven per fet que aquest poder els era atorgat pel mateix diable i les feia immortals.



Aquesta admirable salut era conseqüència dels seus remeis i saviesa, que havien adquirit dels seus avantpassats, que antigament varen ésser jutjats per la Inquisició, i de ben segur, cremats i penjats a la forca acusats d’heretgia i bruixeria. D’ençà que el lloc on aquestes velles dones recollien les plantes i arrels va ser conegut com la “Rasa de les Bruixes”, i actualment encara conserva el nom.



Cal dir que, tant de respecte els hi tenien el vilatans, que creien que a les nits les velles es convertien en gats, i com que tenien coneixença que antigament raptaven nens per tal de fer pocions i conjurs, per aquest motiu no deixaven sortir sola la canalla, i de nit tancaven llurs cases amb pany i clau.



En aquella època es va començar a construir el tram de les vies de ferrocarril, i es diu que quan van acabar de construir-se les vies i va circular-hi el primer tren, en arribar a Picamoixons la locomotora va descarrilar i molts vilatans que es van atansar a veure el trajecte van albirar des de la llunyania les velles bruixes que arribaven volant en direcció al tren, i fent servir un encanteri el van tornar a posar dins de les vies, amb la qual cosa van impedir el descarrilament i com a conseqüència van evitar les morts dels passatgers i els vilatans de Picamoixons.