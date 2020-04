Exoplanetes

No deixa de ser un món fascinant el tema dels planetes similars al nostre, trobats o descoberts fora de la nostra galàxia. Segons els científics a l’Univers podrien ser molt comuns els planetes habitables com la Terra. Les possibilitats que hi hagi planetes rocosos habitables fora de el sistema solar són moltes. Tot això es desprèn després que els investigadors analitzessin diversos fragments rocosos orbitant estrelles del tipus nanes blanques. Els elements més comuns a les roques analitzades són alumini, ferro, oxigen, silici, magnesi i calci.

Comparant la composició de les roques que es tenien de Mart i de la Terra, van concloure que els fragments d’estudi han de ser molt similars a les de la Terra i Mart en termes del seu ferro rovellat. Això indica que hi ha més planetes similars a la Terra. L’any passat sense anar més lluny la NASA va anunciar el descobriment de nou planetes més, cinc d’ells dins la zona habitable de les estrelles on orbiten al seu voltant. Una sola estrella alberga set d’aquest planetes, on tres tenen característiques similars a la Terra.

En una altra estrella s’han descobert dos planetes més dins una possible zona habitable. Des de els inicis de la missió del Kepler, Hi ha més de 3.300 planetes extrasolars confirmats, en un sol any es van descobrir 1.284 planetes extrasolars, dels quals 550 són planetes de petites dimensions i, possiblement, rocosos, i nou es trobaven a les zones d’habitabilitat de les seves estrelles. L’any 1995 es va descobrir el primer planeta fora del nostre sistema solar. Qui diu que no hi ha vida més enllà dels nostre sistema solar? Tot pot ser i, evidentment no és cap Déu.