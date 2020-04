El passadís pirata de Rodonyà

Entre el segle XVI i principis del segle XIX, les incursions pirates dels corsaris otomans assetjaven les nostres costes catalanes.



Els pirates tenien l’objectiu de saquejar els nostres pobles, decapitar als homes cristians i capturar les dones, per després subhastar-les i vendre-les al mercat musulmà d’Alger o Tunis com a esclaves .

Per aquests espantosos fets, a redós de les muntanyes costaneres es van bastir torres de guaita per tal de vigilar les incursions corsàries otomanes. Un cop albiraven les galeres enemigues, feien senyals de comunicació entre les torres per tal d’avisar els llogarets propers de l’arribada dels corsaris otomans, i els vilatans, en assabentar-se de l’arribada dels pirates, preparaven la fugida de llurs cases per tal d’amagar-se a les muntanyes i boscos propers intentant agafar el bestiar i part de les collites.



Diu la tradició oral que a la vila de Rodonyà sovintejaven les incursions pirates i els vilatans van decidir construir un passadís subterrani al mig del llogaret, que arribava a la torre del Mas Mateu, una antiga fortificació, en un turonet a recer del poble .



D’aquesta manera, quan rebien informació dels pobles veïns que a la platja de Sant Salvador del Vendrell hi havia atracades galeres otomanes i que els pirates es dirigien cap a l’interior per tal de realitzar saquejos i segrestar dones, els vilatans s’introduïen en el passadís secret per tal d’amagar-se i fugir de les accions dels corsaris. Feien cap a la fortalesa de Mas Mateu per tal d’amagar-se als seus extensos boscos, deixant deserta la vila, sense cap tipus de provisions per a l’enemic.