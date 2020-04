El miracle de les dents del monjo de Santes Creus

Al segle XIII, residia al monestir de Santes Creus un jove monjo molt ben proporcionat, amb unes belles atribucions físiques, que destacava sobre la resta dels seus germans de la comunitat.



Per aquest motiu, moltes dones pageses de la contrada, captivades per aquella bellesa, s’apropaven a l’església del monestir, per tal de contemplar les faccions d’aquell jove novici.



Un dia, el jove monjo va sortir del monestir per predicar la paraula de Déu als pobles propers, i a la porta de temple hi havia unes dones que en veure’l van començar a entaular una conversa entre elles destacant les grans virtuts físiques del novici, i quedaren més sorpreses encara en veure en el seu somriure una renglera de dents blanques, ben proporcionades.



Digueren les dues dones en veu alta:

◗ Quina llàstima d’home per fer-se monjo.

No entenien com un jove tan ben plantat estava reclòs intramurs del monestir.

El jove monjo va sentir aquelles paraules, i en comptes de sentir-se afalagat per aquelles dones, s’hi va apropar i els recità un versicle de l’Evangeli:

◗ Si el teu ull, peu o mà t’escandalitza, arrenca’l i llença’l lluny de tu.

Seguidament, va anar a cercar una pedra i la va picar contra la seva boca, i va trencar aquelles boniques dents davant dels presents.



Aquelles dones, avergonyides i alhora admirades per l’acte d’aquell jove monjo, li van demanar perdó per haver-lo ofès, i com un senyal diví enviat per Déu, van decidir agafar l’hàbit del Cister i es van retirar com a monges en un monestir de l’orde.



D’ençà que el jove monjo, sense cap queixa a la seva comesa, va restar a la comunitat sense dentadura, sense poder mastegar els aliments, només podia absorbir-los; i com a premi a la seva virtut, Déu, miraculosament, li va fer tornar créixer les dents.

Aquesta llegenda és atribuïda a l’abat Bernat Calvó quan era novici, de qui s’han conegut molts prodigis. Per aquests fets miraculosos va ser canonitzat sant l’any 1710 pel papa Climent IX.