La setmana passada, el president dels EUA, Donald Trump, va fer un míting on deia que no entenia com una pel·lícula coreana, concretament Paràsits, s’havia endut l’Oscar a la millor pel·lícula. Trump al·legava que no comprenia per què amb les males relacions comercials que hi ha entre els Estats Units i Corea, Hollywood va premiar un cineasta d’allà i no un d’americà. També va fer referència al fet que trobava a faltar pel·lícules com Allò que el vent s’endugué o Sunset Boulevard.



Dit d’una altra manera, va fer un salt al passat per dir que les pel·lis d’avui en dia, fetes i protagonitzades per gent contrària al seu mandat, són una merda així de gran. Però la veritat és que Trump ha de fer de Trump, perquè en cas contrari, estaríem davant d’un president normal que no hauria guanyat unes eleccions. Al país del costat els passa el mateix amb l’arribada de la ultradreta o fins i tot la nova dreta maquillada. Per desgràcia, els comentaris incendiaris venen més que el sentit comú i l’educació. Trump escalfa la gran massa amb idees totalment desproporcionades i a Espanya alguns líders polítics fan el mateix. Arrimadas i Casado dibuixen una Catalunya de crispació i mig destrossada per la torba indepe, i Abascal incita a dur armes i posar pins parentals perquè les criatures creixin sent uns cavernícoles ignorants sota la bandera espanyola. A casa nostra, però, prou pena tenim amb un seguici de polítics que s’atonyinen els uns als altres per una cadira en lloc de governar d’una vegada. Xerrameca populista i discursos de barra de bar, on tot se simplifica i res es concreta.

La política de proximitat no existeix i aviat tampoc els parlaments, ja que a Twitter és on realment es dirimeixen els debats i les propostes. La pólvora digital està guanyant la partida a la tinta de tota la vida i les xarxes són l’únic camp de batalla capaç de tenir audiència. Avui en dia, el bon discurs és aquell amb què no n’hi ha prou a convèncer, sinó que s’ha de fulminar, destruir i humiliar l’oponent. Trump és sens dubte el mestre, la inspiració d’aquells que s’enlluernen veient la vulgaritat vestida de president allà on el vent encara no s’ho endugué.

@Sospedra78