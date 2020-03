Un confinament de 24 hores al dia tancats a casa, amb els nens sense escola i intentant teletreballar, pot ser vist com enormement dificultós per molts de nosaltres. Passar més temps a casa pot incrementar els conflictes o pot fer més evidents els que ja existien i fer la sensació que no hi ha escapatòria.



De fet, en algunes regions de la Xina les peticions de divorci s’han disparat, les descàrregues d’aplicacions per ordinadors i mòbils han augmentat un 300% i el consum de sèries s’ha duplicat.



Però a banda d’aquestes dificultats, també ens pot fer adonar del ritme estressant a què estem sotmesos habitualment durant el nostre dia a dia, sense ni un moment lliure per parar i reflexionar. Anem corrent, sense pensar, d’un lloc a l’altre, sense saber el que realment volem.

Per tant, pot ser és un bon moment per replantejar-nos aquesta situació temporal que estem vivint, i veure-la com una oportunitat per tornar a connectar amb els nostres fills, amb les nostres persones més properes i amb la nostra vida, sense presses i sense estar pendents de la urgència del rellotge i de les obligacions diàries.



Per tal que puguem mantenir un cert equilibri i harmonia familiar, podem tenir en ment una sèrie de recomanacions bàsiques com ara:



Intentar estructurar el temps i organitzar el nostre dia a dia seguint rutines, i en la mesura del possible mantenint els mateixos horaris que quan anem a treballar o els nens van a l’escola. Cal dedicar temps a l’estudi, a l’oci, a fer tasques i a compartir moments.

Ara és un bon moment per gaudir dels àpats plegats, i poder menjar en família. Podem implicar els nens en l’elaboració dels menús i la confecció del menjar, cosa que es fa ben difícil en qualsevol altra circumstància. Cuinar pot esdevenir una activitat molt entretinguda.

No és necessari prohibir-les, ja que a certes edats és una tasca impossible, però en la mesura que es pugui caldrà limitar i establir horaris per a l’ús de pantalles, tauletes, mòbils o videojocs, per tal que no absorbeixin tot el temps. Es pot intentar canviar per altres activitats com jocs de taula, lectura, veure programes plegats, gaudir d’una sessió de cine en família, etc. La creativitat és important.

Cal reflexionar també sobre la necessitat de mantenir-se actiu a tota cosa. Avorrir-se una mica no és una tragèdia i ens pot aportar la possibilitat de retrobar-nos amb nosaltres mateixos.

Però si el que necessitem després d’un llarg dia d’inactivitat i reclusió és una mica de moviment, podem intentar programar alguna sessió d’exercici físic a casa o activitats com ioga, meditació o mindfulness, les quals ens poden aportar calma i tranquil·litat a nosaltres i als nostres fills.

Però crec que el més important de tot és poder transmetre i mantenir una actitud de calma, informar-nos adequadament de la realitat que s’està vivint però sense caure en la sobre informació. Si nosaltres ens mantenim serens, abordem amb els fills els temes i no evitem parlar o contestar les seves preguntes de manera directa i senzilla, es farà més fàcil gestionar aquesta situació de crisi.



A banda d’intentar fer més agradable el dia a dia, deixar-nos envair per la por al futur, a la incertesa econòmica i anticipar conseqüències negatives, només ens servirà per desencadenar reaccions emocionals negatives, incrementar la irritabilitat i veure’ns abocats a l’ansietat que no podrem controlar.



L’important és mantenir, doncs, la calma, acceptar la situació i viure el moment present. Hi ha coses que no podem controlar ni depenen de nosaltres.