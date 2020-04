Anatomia d’un aplaudiment

L es dues estaven acostumades a trobar-se de tant en tant, només en les ocasions que s’ho valien de debò, i a manifestar una senya d’aprovació prou sentida en l’acabament de nombroses execucions culturals, artístiques, esportives o humanament complicades. Això, fins que ens ho van prohibir, passava als teatres, als salons de ball, a les places més concorregudes, als pavellons poliesportius, als platós televisius que admetien públic i, fins i tot, dalt d’un avió en haver aterrat satisfactòriament. Ara, les finestres i els balcons han esdevingut nous espais de lliure representació per a les dues protagonistes d’aquest article, amigues també en altres rituals de contacte mutu com ara en els íntims i solitaris parenostres o els ensabonats d’aconsellable repetició en els temps que corren.



Però adaptar-se a aquesta escenificació no ha sigut pas una tasca difícil per a les dues extremitats que més feina fan al llarg del dia. Han entès que depenen d’una acústica acceptable per fer ressonar bé l’estridència dels seus palmells i d’una adequada disposició dels ossos carpians perquè l’actuació sigui constant i prolongada en el temps. Saben, també, que el ritme i el compàs són decisius perquè totes dues, que ja deuen haver identificat, arribin millor a uns receptors que, de casa estant, no es poden veure.



Les dues mai no s’havien aliat amb tanta naturalitat com ho fan ara, espontànies, agraïdes i participatives en les seves aparicions estel·lars. Fan acte de presència en un moment concret del dia, cap al vespre, i entren a escena sobre l’ampit de les finestres o agafades a les baranes dels balcons. A vegades clares i directes, i en la immensa majoria d’ocasions esperant que unes altres iniciïn l’aplaudiment, potser per por de no quedar-se soles en l’intent. Passada aquesta sortida triomfal a la intempèrie pròpia dels teixons quan treuen el cap de les seves teixoneres, es camuflen entre el soroll de la resta sense pretendre desentonar, i simulen el so d’un plugim que es va convertint en qüestió de pocs segons en el d’un calabruix primaveral. I això, com els dic, passa totes les tardes-nits d’aquests dies sinuosos que estem vivint.



Existeixen veus que pronostiquen la ràpida desaparició d’aquest espectacle veïnal quan això s’acabi i tornem a la crua realitat. També n’hi ha que prometen resistir-s’hi i continuaran traient-les a l’exterior perquè ningú no oblidi el seu veritable missatge gestual. Uns altres, com el petit de casa meva, ja han agafat el gust d’enfilar-se a una cadira propera a la finestra i irradiar alegria i color al carrer del davant de casa fins a quedar-se sols. Sigui com sigui, contemplar ara la força amb què fem aparèixer totes dues mans a la fressa dels aplaudiments col·lectius és una oportunitat d’or per comprovar que les mans, a vegades, saben parlar més i millor que les simples paraules.