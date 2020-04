Allò que el virus (també) es va emportar

Els formularé una pregunta: No tenen la sensació que hi ha coses que sembla que van succeir fa una eternitat, però en realitat fa dos dies que van passar, per dir-ho d’alguna manera? El trasllat de Franco, la Cimera del Clima, la borrasca Glòria, el fortuït accident de Kobe Bryant… Ja els ho dic, tot això anava succeint a la vida que teníem un temps abans que arribés el coronavirus i pam!, tot va passar, es va dilucidar; vam viatjar a una altra dimensió. I aquí ens tenen.



És el que vaig pensar l’altre dia en trobar un diari publicat el mes de gener passat a la capsa on guardo el pessebre. Un diari qualsevol que tots els anys faig servir per embolicar les figures de fang i que aquests dies, confinat a casa i amb temps per ordenar el que ja està ordenat, m’ha arribat a les mans com aigua de maig. No han sentit mai nostàlgia quan han desempaquetat els adorns de Nadal i s’han trobat amb fulles que van utilitzar fa anys? És com un petit bagul del temps, i si no l’han tingut a les seves vides facin-ho el 2021. El cas és que el meu oferia un retrat d’envejosa bonança, en termes generals, aquella que vam viure durant les plaents festes nadalenques del 2019, així com alguna notícia tràgica. Ho recorden, veritat? Això va passar i ara vivim a Mart.



A Mart no, però en un món diferent… no els diré que no. En qüestió de dies hem entrat en una bombolla de la qual podem treure grans lliçons. Una és haver estat capaços de trencar amb la rutina, les normes i tot el que donàvem per normalitzat, per anar a parar al centre de la notícia —perquè només n’hi ha una— i d’un espai que tan sols es consolida a cegues. Aquest capítol també entrarà en els destacats de les seves vides. Quan semblava que parar el motor del planeta era una autèntica utopia, ara gairebé el deixem sense carrosseria (i sobrevivim pel para-xocs mèdic i científic que encara conserva). Ens hem divorciat del temps que ens precedeix durant uns dies, una cosa innata de la nostra espècie en situacions extremes com les actuals però que poques vegades havíem posat en marxa, i això comporta tenir més oportunitats de les que es puguin arribar a imaginar.



Un exemple està en el fet de plantejar-nos si podem fer alguna cosa per refer un paisatge social i econòmic en el qual tinguin preferència de joc tots aquells que avui es deixen la pell en els nostres malalts. Tot comença per veure’ls com el que són i representen, per entrar a les seves consultes amb un altre xip que ens faci veure’ls diferent. Si la pandèmia no ens esgarra el Nadal, m’agradaria que el proper 2021 les figures del meu pessebre passessin un temps resguardades sota les imatges dels sanitaris que es deixen la vida per nosaltres.