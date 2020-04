A tots els nens i nenes de Valls: vosaltres també sou uns herois

De ben segur, aquests dies complicats i durs, en els nostres pensaments d’adults, en les nostres preocupacions de “grans”, sovint ens haurem oblidat de tot l’esforç que estan fent els més petits de casa. Sí, per a vosaltres, a tots els nens i nenes de Valls, aquestes línies que ara escric són per a vosaltres.

Vagi per endavant, doncs, el meu petit però grandíssim reconeixement a tots vosaltres. Segur que ja us ho han dit els vostres pares i mares, vosaltres sou herois confinats, autèntics herois, també. De fet, entre tots els herois d’aquest dies, vosaltres sou els més petits d’entre els grans herois.



Des del 13 de març, les vostres vides han canviat, també, i molt. La vostra rutina s’ha vist alterada com la de ningú, deixant l’escola, obligats a quedar-vos a casa, sense sortir ni un moment. Sense veure amics ni amigues, sense els jocs al pati, sense classe, sense els vostres mestres. Espero que aviat es pugui organitzar la manera perquè pugueu sortir, encara que només sigui a estones, però en tot cas, el cert és que alguns potser, en especial els que sou els més petits entre els més petits, esteu a casa sense acabar d’entendre-ho del tot.



O potser tot el contrari: sou els que ho enteneu més que ningú.

Penseu que aquests dies, encara que no aneu a escola, esteu aprenent també molt. D’una altra manera, és clar, però també esteu aprenent. Més enllà dels deures que us puguin fer arribar de la vostra escola o els que us posen els pares perquè feu a casa, aquests dies esteu descobrint també què vol dir i què significa això d’ajudar-nos els uns als altres, el que significa l’autèntica solidaritat, que no és altra cosa que pensar també en la resta. A l’escola també n’apreneu, de tot això, i molt, però en els últims dies, a casa, ho esteu fent com mai.



Voldria felicitar, és clar, a tots els pares i mares. En aquests dies de confinament, alguns havent d’anar a la feina, fent equilibris i combinatòries, posant per sobre sempre la família. I també a tots els professors i professores, docents, comunitat educativa en general, amb ganes de poder arrencar de nou, però organitzant-vos per mantenir el contacte amb els vostres alumnes.



En tot cas, a tots els nens i nenes, ja us ho han dit els vostres pares i mares: quedeu-vos a casa, confinats, per vosaltres i la vostra salut, però sobretot per la dels vostres familiars, els vostres avis i àvies, que estimeu, trobeu a faltar i heu de protegir… per tots els que us envolten, per tots i totes.

No em digueu que això no és ser uns autèntics herois.

A tots i a totes, herois i heroïnes, tot anirà bé.

Ens veiem aviat.