Una exposició repassa els 50 anys de creació del CF Biafra

La inauguració de l’exposició tenia lloc a la sala de Sant Roc de Valls. Foto © Marc Lladó Quadrat.

El CF Biafra recorda la seva història a través d’una exposició que es pot veure a la sala de Sant Roc de Valls. Des del dia 3 de març es va obrir l’exposició que repassa la història del club de futbol de Valls que en el seu dia va servir com a reivindicació del poble Biafra, que després de proclamar la independència a Nigèria, va obrir-se una guerra al país.

Aquest dissabte, a la 1 del migdia s’ha dut a terme la inauguració de l’exposició dels 50 anys de la creació de l’equip futbol, en què, a través de diferents plafons, que repassaven els motius de la seva creació, també es podia repassar l’evolució dels gairebé mig segle del club, amb els posteriors actes d’aniversari del CF Biafra.

A la inauguració, a part de membres fundacionals del club, també hi assistia representants de l’Ajuntament de Valls, encapçalats per l’alcaldessa Dolors Farré. Aquest no és l’únic aquesta de la celebració d’aquesta efemèride, sinó que també s’ha previst una conferència a càrrec d’Ikechukwu Odeja, expert de la cultura de Biafra, explicarà als presents la situació i la història del poble igbo.