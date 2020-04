Últims dies per emplenar el qüestionari sobre futbol base

Els clubs catalans tenen la possibilitat, fins el pròxim dimecres 15 d’abril, d’emplenar i retornar a l’FCF el qüestionari sobre futbol base que van rebre a la seva bústia de la Intranet la setmana passada. El formulari permet a les entitats fer arribar les seves propostes per definir les modificacions en el pla de competició i aspectes reglamentaris, de les categories formatives tant masculines com femenines, de cara a la temporada vinent.



El procés participatiu sol·licita resposta a diferents temes esportius i de competició, com ara estructura, mesures per evitar resultats voluminosos o qüestions relacionades amb les substitucions de jugadors i jugadores durant els partits. Així mateix, inclou diverses finestres obertes per tal que els clubs puguin presentar les millores que creguin oportunes, suggeriments que es recolliran per al seu estudi i possible aplicació, des de la categoria Debutant fins a Juvenil.



367 clubs ja han tornat resposta

Del total de 663 clubs catalans que disposen d’algun equip de futbol base masculí o femení en competició federada, fins a 367 ja han tornat resposta a l’ens federatiu, xifra que eleva a més d’un 55% la participació de les entitats fins al moment en la consulta. En aquest sentit, l’FCF convida a la resta de clubs a emplenar i enviar el qüestionari en els pròxims dies, amb l’ànim de millora de les categories de futbol base a través les aportacions del màxim nombre possible d’equips afiliats.



Podeu veure el qüestionari fent clic aquí.