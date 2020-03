Mesures davant del coronavirus que afecten al futbol català

La Federació Catalana de Futbol ha enviat aquest dimarts a tots els seus afiliats una circular sobre les mesures extraordinàries de prevenció del coronavirus SARS-CoV-2 en competicions d’àmbit estatal i internacional. En el document es posa en coneixement que en el dia d’avui s’ha rebut comunicació per part del Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Espanya d’acord amb la qual totes les competicions professionals i no professionals d’àmbit estatal i internacional s’han de celebrar a porta tancada, fins a nou avís, com a mesura preventiva de contagi del coronavirus SARS-CoV-2.

Aquesta mesura afecta tant a les competicions gestionades directament per la RFEF, com aquelles gestionades per l’FCF per delegació, com són la Tercera Divisió i la Lliga Nacional Juvenil en futbol, i la Tercera Divisió Nacional en futbol sala.

Oriol Camacho, secretari general FCF

La celebració dels encontres a porta tancada comportarà la impossibilitat d’assistència de públic al recinte, si bé en els encontres gestionats per l’FCF es permetrà la presència de directius acreditats dels clubs contendents, premsa acreditada i representants de l’FCF amb la corresponent credencial, així com els serveis públics necessaris, com ara forces i cossos de seguretat, ambulàncies, etc.

Pel que fa als partits corresponents a les competicions d’àmbit territorial, s’està pendent de rebre noves directrius per part de les autoritats competents, que s’espera tenir a disposició al llarg de les properes 24/48 hores.