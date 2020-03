Marta Galimany sobre les JJOO: “Els esportistes necessitàvem saber alguna cosa segura”

Galimany, en una foto d’arxiu del 2019 a la pista d’atletisme del Fornàs de Valls. Foto: El Vallenc

Marta Galimany, atleta vallenca del FC Barcelona, havia de participar en els Jocs Olímpics de Tòquio en haver-se classificat per primera vegada per a aquesta competició d’àmbit mundial, i com es confirmava fa dies, aquests s’ajornen pel 2021. Ara a l’atleta li tocarà replanificar la temporada després de veure com s’han ajornat els Jocs Olímpics.



A esperar

A l’atleta de Valls, única esportista de tot el Camp de Tarragona que s’havia assegurat una plaça als Jocs Olímpics, li tocarà esperar, si tot va bé, un any per poder participar en aquest esdeveniment d’abast mundial.

“Amb la pandèmia, que afecta cada cop més països i que tot apunta que anirà per llarg, és una decisió correcta.” Marta Galimany, atleta del FC Barcelona



A Galimany, la notícia de l’ajornament la va agafar a casa seva, on segueix entrenant-se. A Instagram se la pot veure sempre amb l’ara sempre inseparable cinta de córrer BH. “Els esportistes necessitàvem saber alguna cosa segura”, afirma l’atleta del FC Barcelona, que el passat dia 23 de febrer aconseguia a Sevilla el bitllet per als Jocs Olímpics gràcies a la seva marca de 2 hores, 29 minuts i 2 segons. “Tot apuntava que alguna cosa passaria i estàvem amb la incertesa de no tenir clar si es feien o no”, afirma. Sobre la decisió, la troba correcta. “Amb la pandèmia, que afecta cada cop més països i que tot apunta que anirà per llarg, és una decisió correcta.” A més, destaca que els atletes no arribarien “amb igualtat de condicions”.



Ara tot anirà amb més calma. La gran cita olímpica queda desplaçada un any, i des de casa intenta no perdre el to físic. “Segueixo entrenant per seguir en forma i mantenir-me activa i seguir motivada per a quan to això quedi enrere poder tornar a la normalitat i no començar de zero.” I és que Galimany no pot permetre’s estar aturada unes quantes setmanes. I ara toca redefinir el calendari. “Tocarà dissenyar els nous passos. No sabem cap data ni quan es farà cap competició. Tot està enlaire. L’únic que puc fer és seguir entrenant per estar en forma”, destaca.



A l’expectativa de si la seva marca valdrà per als jocs del 2021

El gran interrogant que hi ha ara és saber els criteris que es prendran de cara als Jocs Olímpics del 2021. Li servirà a l’atleta de Valls la marca assolida a Sevilla per competir en els Jocs del 2021? En teoria, sí. “No sabem si canviaran criteris o si es mantindran. En principi hauria de mantenir la plaça”, perquè s’han aconseguit un any i mig abans de la disputa olímpica, i per tant haurien de ser classificatoris. El dubte està en si altres atletes poden millorar el seu registre i veure’s rebaixada la mínima per als Jocs Olímpics. En tot cas, si això passés, la de Valls buscaria una nova marató per buscar de tornar a aconseguir la mínima.



Des de la segona guerra mundial no se suspenien els jocs

És la primera vegada que un any de traspàs no serà seu dels Jocs Olímpics d’Estiu des que les edicions de Tòquio 1940 i Londres 1944 haguessin de ser cancel·lades per la Segona Guerra Mundial. També es van cancel·lar llavors les Olimpíades d’Hivern de Sapporo 1940 i Cortina d’Ampezzo 1944, ja que en aquella època se celebraven en el mateix any que les estivals, mentre que durant la Primera Guerra Mundial, quan encara no hi havia Jocs hivernals, es va cancel·lar l’edició de 1916, prevista a Berlín. En aquesta ocasió els jocs no es cancel·len sinó que s’ajornen fins l’any vinent. Caldrà veure quan posa nova data el Comitè Olímpic Internacional.