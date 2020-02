Marta Galimany: la quarta esportista comarcal en participar en uns Jocs Olímpics

Galimany, proclamant-se campiona d’Espanya a Sevilla, on aconseguia classificar-se pels Jocs Olímpics.

Marta Galimany va segellar dissabte passat a Sevilla el seu bitllet que li permetrà accedir als Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Gràcies al treball que l’atleta de Valls i el seu entrenador Jordi Toda han realitzat els darrers anys, aconseguien el somni (més que l’objectiu) de poder assistir a la cita olímpica d’aquest estiu. Ho aconseguien després d’aconseguir la marca mínima, fer marca personal i, de rebot proclamant-se campiona d’Espanya.

L’atleta de Valls serà la quarta esportista de l’Alt Camp que participarà en uns Jocs Olímpics al llarg de la història d’aquesta competició, que s’ha realitzat sense interrupció des del 1896. Agafarà el relleu a tres esportistes: Ramon Balcells, José Antonio “Pepe” Casilla i Andrea Fuentes.

El primer atleta comarcal en participar en uns Jocs Olímpics va ser el vallenc Ramon Balcells, en vela. Participava l’any 1952 a Helsinki, amb un vaixell construït per ell mateix, i aconseguir un desè lloc en classe “Finn”, i on va patir dues desqualificacions. Vint anys més tard, va tornar a participar en uns Jocs Olímpics. Ho faria amb 53 anys, i ara, acompanyat del seu fill. Ara, en la prova de vela en classe soling, quedant novè classificat. Haurien de passar anys, fins que l’any 2000, gairebé mig segle després, un esportista de la comarca tornés a participar en uns JJ.OO. Seria l’alcoverenc José Antonio Casilla, en la modalitat de voleibol. Participaria en els Jocs de Sydney, on va aconseguir el desè lloc amb la selecció espanyola. Quatre anys més tard, veurien la tercera presència comarcal: Andrea Fuentes, nascuda a Valls, participaria en tres Jocs Olímpics, aconseguint diferents medalles. El 2004 aconseguia quedar quarta per equips a Atenes, i seria a Pequín 2008 on es faria amb dues medalles d’argent, en les modalitats de duet i per equips. Als Jocs Olímpics de Londres 2012, darrera presència, aconseguia medalla d’argent en modalitat de duet.