Marta Galimany: “Com més setmanes de confinament, pitjor serà l’estat de forma”

Galimany, en una sessió aquesta setmana a casa seva.

Marta Galimany només es vol centrar a seguir en forma tot i no poder entrenar a l’aire lliure per seguir preparant-se per als Jocs Olímpics de Tòquio. La vallenca s’ha adaptat a les circumstàncies de la situació extraordinària que pateix el país. Amb el seu entrenador, Jordi Toda, han adaptat tots els entrenaments previstos que haurien fet, fins que s’acabi aquesta situació, amb el que tenen a disposició a casa.

Així, i tal com es pot veure a través de les seves xarxes socials, Galimany utilitza tot el que té a disposició al seu domicili per seguir, tot i les evidents limitacions, amb la seva preparació. “Tenim una cinta de córrer que només arriba als 14 km/h”, explica Galimany després d’una de les sessions d’entrenament que va fer dimecres al matí. A part, aprofita recursos com pujar escales pel tema tècnic. “No és el mateix entrenar a casa que fora perquè no puc córrer ràpid.” Però és conscient que cal esperar i l’única esperança és que no s’acabi allargant moltes setmanes més. I és que com reconeix, entrenar així acabaria afectant el seu estat de forma. “Com més setmanes de confinament, pitjor serà.”



Desavantatge amb altres esportistes com els italians o francesos

Galimany veu resignada com, en altres països en situacions similars, com França o Itàlia, els governs permeten als atletes sortir a córrer i seguir preparant-se: “En el fons, és la nostra feina i si podem anar a treballar, podríem sortir a córrer.” Tot i així, l’atleta de Valls entén la situació: “El primer és la salut de tothom, i la vessant esportiva es troba en segon terme.” I afegeix: “Ens haurem de conformar amb el que tenim i intentarem fer-ho tan bé com sigui possible per perdre el mínim de nivell de forma.”



Galimany, que només té en ment el dia 8 d’agost, dia de la Marató als Jocs Olímpics, entrena entre dues i tres hores a casa cada dia. I només se centra a entrenar, deixant de banda el que pugui passar amb els Jocs Olímpics: “Em centro a entrenar. El COI i els organitzadors han dit que segueixen establertes les dates. Si diuen que se suspenen canviarem de plans”, i confessa: “Davant d’això no hi puc fer res i intento no preocupar-me’n perquè no m’aporta res.”