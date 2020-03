L’FCF s’uneix a Càritas Catalunya

Acord entre Federació Catalana de Futbol i Càritas Catalunya perquè les samarretes de les Seleccions Catalanes Absolutes portin el logotip de l’entitat social

La Federació Catalana de Futbol ha signat un acord de col·laboració amb Càritas Catalunya, a través del qual les Seleccions Catalanes Absolutes masculines i femenines, de Futbol, Futbol Sala i Futbol Platja, lluiran el logotip de l’entitat social a la màniga de la samarretade joc durant el proper any. El president de l’FCF, Joan Soteras, i el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, han subscrit de forma conjunta aquest dimecres el conveni, en un acte celebrat a la seu central de l’FCF, a Barcelona, amb què l’FCF s’ha unit al projecte solidari de l’organització.

A més, entre d’altres compromisos, l’FCF impartirà xerrades i col·loquis formatius als col·lectius de persones en situació de risc amb qui treballa Càritas Catalunya, sobre l’educació en els valors de l’esport i les pautes per tenir una vida sana i saludable.

Així mateix, amb aquesta aliança l’ens federatiu cedirà entrades gratuïtes per a infants, adolescents i joves atesos per Càritas Catalunya, per assistir a esdeveniments com el partit de la Selecció, la Supercopa de Catalunya o les finals de la Copa Catalunya.

“Estem molt satisfets de poder lluir la imatge de Càritas Catalunya a la samarreta de la Selecció, i que el futbol català ajudi i contribueixi de forma activa a fer de la nostra societat un lloc millor” Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, després de segellar el conveni, ha remarcat que “la Federació i el futbol en particular sempre han d’estar al costat de les persones amb més necessitats”. “Estem molt satisfets de poder lluir la imatge de Càritas Catalunya a la samarreta de la Selecció, i que el futbol català ajudi i contribueixi de forma activa a fer de la nostra societat un lloc millor”, ha indicat el màxim dirigent de l’FCF, la federació esportiva territorial de referència d’arreu de l’estat, amb més de 180.000 llicències en actiu i més 1.200 clubs associats.

Instant de la signatura de l’acord

Al seu torn, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha indicat que “aquesta col·laboració s’emmarca dintre el programa Entitats amb Cor de Càritas que, des de l’any 2009, ha establert projectes de col·laboració amb federacions i clubs esportius de diferents disciplines. Així doncs, la Federació Catalana de Futbol s’incorpora en el projecte, fet que mostra el seu esperit solidari i compromís amb les persones més desafavorides del nostre entorn”.

Ajuda a les persones més vulnerables

Càritas Catalunya és una entitat social que ajuda al desenvolupament integral de totes les persones que es troben en situació de fragilitat social. En l’actualitat, l’organització atén més de 220.000 usuaris arreu del territori català, mitjançant el suport de donants, empreses i institucions, amb una obra solidària que comprèn projectes d’acció social, economia social, cooperació internacional i la resposta davant emergències dels pobles i les comunitats.