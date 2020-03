L’FCF activa un qüestionari sobre aspectes esportius i de competició

La Federació Catalana de Futbol ha activat aquesta setmana un qüestionari amb preguntes sobre aspectes esportius i de competició, dirigit als més de 600 clubs amb equips de futbol base d’arreu del territori. El document, remès a través de la bústia de la Intranet, es podrà emplenar i enviar fins el pròxim dia 15 d’abril, i permet als clubs aportar les seves propostes relacionades amb les categories formatives tant masculines com femenines —des de Debutants fins a Juvenil—, que ajudaran a definir les modificacions reglamentàries i el pla de competicions.

Aquest procés participatiu sol·licita respostes a diferents temes, com ara estructura, mesures per evitar resultats voluminosos o qüestions relacionades amb les substitucions de jugadors i jugadores durant els partits. De la mateixa manera, inclou diverses finestres obertes per tal que els clubs puguin presentar les millores que creguin oportunes, suggeriments que es recolliran per al seu estudi i possible aplicació en aquells casos majoritaris de cara a la temporada vinent. Per aquest motiu, l’FCF anima totes les entitats a participar-hi i retornar el qüestionari respost al llarg dels pròxims dies. Per veure el qüestionari fer clic aquí