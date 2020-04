Les beques ‘Futbol per a tothom’ creixen per quart any consecutiu

La Fundació Catalana de Futbol, a través de la línia de beques ‘Futbol per a tothom’, ha permès que un total de 449 infants en situació de risc d’exclusió social hagin pogut accedir a jugar en un equip federat català durant aquesta temporada 2019-2020. Aquesta xifra consolida el creixement per quart any consecutiu del programa, que té com a objectiu facilitar l’accés a la pràctica del futbol i futbol sala als menors d’edat de famílies amb gran vulnerabilitat econòmica, fomentant la igualtat d’oportunitats a través de la subvenció de les quotes federatives.

El programa ha registrat un increment del 43% de nens i nenes beneficiaris respecte el curs anterior, on es van veure afavorits 314 infants. L’evolució, així mateix, ha estat notable respecte la campanya 2017- 2018, en què s’hi van acollir 203 menors, i la 2016-2017, quan es va engegar i destinar aquesta línia d’ajuts a 84 afiliats.

Pel que respecta al repartiment per edats, el programa engloba joves i adolescents des dels sis fins els divuit anys d’edat. La franja dels tretze anys és la que compta en l’actualitat amb el nombre més alt de becats, amb un total de 59.

Per fer possible la línia de beques ‘Futbol per a tothom’, la Fundació de l’FCF compta amb la col·laboració tant dels clubs, com també dels serveis socials, la Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les entitats del tercer sector, amb qui realitza una labor conjunta en la detecció dels casos de vulnerabilitat, en funció dels indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social.

Aquesta tasca complementa la resta de projectes i programes socials que té en marxa la Fundació de l’FCF, com ara els Premis Solidaris, la subvenció d’arbitratges per partits de caire benèfic, l’Enfutbola’t, el Campus Campions o el Campus Solidari de futbol.