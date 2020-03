La Federació Espanyola de Futbol aprova la suspensió de totes les competicions no professionals fins a nou avís

La Comissió Delegada de l’Assemblea de la RFEF ha aprovat aquest dilluns, 23 de març, la suspensió de totes les competicions de futbol no professional i d’àmbit estatal, tant en la modalitat principal com en les especialitats de futbol sala i futbol platja, fins que les autoritats competents de el Govern d’Espanya i de l’Administració General de l’Estat considerin que es poden reprendre quan això no suposi cap risc per a la salut dels futbolistes, cos tècnic i empleats dels clubs i per al públic assistent.



A el mateix temps, s’ha acordat sol·licitar de les Federacions Territorials que adoptin la mateixa mesura per a les competicions d’àmbit autonòmic.



La Reial Federació Espanyola de Futbol també ha proposat el mateix tipus de mesures en el marc de la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació amb la Lliga Nacional de Futbol Professional per a la seva adopció de mutu acord.

Caldrà esperar quina decisió acaba prenent la Federació Catalana de Futbol.

Les competicions professionals tampoc tenen dia de retorn

Les competicions professionals de futbol no tornaran fins que les autoritats del govern espanyol considerin que es poden reprendre sense que això suposi un risc per a la salut de les persones.

Així ho han acordat la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol, que han mostrat el seu agraïment a tots les persones que s’estan dedicant a prestar els serveis essencials.

També han recordat les persones que han mort a causa de coronavirus i han enviat el seu suport a les famílies que han perdut éssers estimats.