La Federació de Patinatge dona per acabada la temporada i l’HC Valls seguirà a Primera Catalana

Un partit de l’equip de Primera Catalana del HC Valls aquesta temporada.

La Fedaració Catalana de Patinatge ha estat la primera de les federacions esportives catalanes en moure fitxa i ha dictaminat que les competicions queden vists per sentència i s’aturen. La temporada es dona per acabada. “Hi ha qui ho veurà precipitat, hi ha qui ho veurà com la millor opció i hi ha qui no entendrà algunes de les decisions preses”, així començava el comunicat que el passat dissabte publicava al seu portal web, anunciant la mesura de donar per finalitzada la temporada en totes les categories. En aquest sentit afirmaven que “Mentre la FEP segueix aguantant amb l’esperança de poder acabar les seves competicions, la Federació Catalana ha vist clar que això va per llarg i que amb la impossibilitat de jugar durant l’estiu, el millor és abaixar la persiana de les competicions fins a la temporada que ve. Això esperem, perquè d’aquí a setembre ningú té gens clar quina serà la situació i si ja podrem jugar”.

Només es té en compte els resultats de la primera volta

La decisió de donar per acabada la temporada, provoca que la Federació hagi decidit que només es comptabilitzarà els resultats de la primera volta i deien que “cada club, cada jugador, cada aficionat, en farà una valoració o altra. Mai plou a gust de tothom, com se sol dir”, però en tot cas la decisió “és considerada per la FCP com a assenyada, mesurada, equitativa i ponderada.”

La decisió farà que només es tinguin en compte els resultats de la primera volta de totes les lligues, així que no es comptabilitzaran ni la segona volta ni cap play-off dels que hi havia previstos o que ja s’havien començat, com en el cas de l’OK23. No hi haurà cap descens i tan sols ascendirà el campió de cada lliga. Això farà que l’any vinent -temporada 2020-21- les lligues tinguin més equips, així que es tindrà algunes jornades intersetmanals. Aquesta temporada vinent tindrà més descensos, ja que la intenció és tornar a la normalitat la temporada 2021-22 quant a nombre d’equips de cada lliga. Un punt interessant és que en les bases de competició de la pròxima temporada s’explicarà com actuar en cas que hi tornés a haver una aturada de la lliga com la que estem patint.

L’Hoquei Club Valls seguirà a Primera Catalana i es queda sense play-off d’ascens

El club vallenc es veu perjudicat per aquesta decisió presa per la Federació Catalana de Futbol. Després de l’ascens a Primera Catalana, l’equip de Roger Molina es trobava cinquè classificat, lluitant per acabar la temporada en zona de play-off d’ascens a lliga Nacional. La decisió presa per la Federació Catalana de Patinatge fa que l’equip vallenc es mantingui a la categoria però li impedeix poder disputar el play-off d’ascens. D’aquesta manera només un equip ascendirà a Nacional del grup B de Primera Catalana. Serà l’Espanyol, ja que al final de la primera volta era líder amb només un punt d’avantatge respecte el Reus B. Així, juntament amb el Vic, seran els dos equips que ascendiran a Lliga Nacional Catalana.