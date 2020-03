La Federació Catalana de Futbol “vol finalitzar la competició si hi ha dates suficients”

Pendents de quan es tornarà a poder competir.

La Federació Catalana de Futbol ha emès un comunicat aquest dimecres 18 de març en què afirma que la seva voluntat és la de “finalitzar la competició aquesta temporada”, sempre i quan “existeixin dates suficients” i alhora, considerant com a prioritat principal “la salut de tots els federats i federades”. Per aquest motiu, s’autoritzarà la represa dels campionats en el moment en el qual les autoritats sanitàries i esportives ho permetin.

Per altra banda, la Federació Catalana de Futbol, afirma que estan treballant amb diferents mesures relacionades amb la salut, la competició i l’economia dels clubs davant l’aturada que viuen el futbol i el futbol sala català a causa de les mesures extraordinàries pel COVID-19.

Per acabar, la FCF, amb la determinació de garantir la viabilitat econòmica dels clubs, farà els seus “millors esforços” per mantenir els ajuts econòmics previstos a través de les campanyes Tots Som un Equip, d’impuls del futbol i futbol sala amateur, i #orgullosa, de promoció del futbol i futbol sala femení, així com de qualsevol altre ajut econòmic aprovat.