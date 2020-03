La Federació Catalana de Futbol suspèn totes les competicions dues setmanes

El Vilar estarà tancat les ròximes dues setmanes.

La Federació Catalana de Futbol acaba de fer oficial que futbol català s’atura de ple durant quinze dies com a mesura extraordinària de prevenció del coronavirus SARS-CoV-2.

Després de molts dubtes i suposicions, ha arribat la notícia que tot ho canvia. El futbol català s’atura dues setmanes. Seguint amb els consells que donava la Real Federación de Futbol, la territorial catalana ha pres la decisió d’aturar tota la competició oficial, des de Tercera Divisió fins al futbol base.

En un comunicat, afirmen decretar “la suspensió a partir d’avui de tots els partits de les competicions de futbol i futbol sala d’àmbit estatal no professionals per un termini de dues setmanes”.

Així, el futbol català es paral·litza totalment dues setmanes. La competició fa una aturada obligada per combatre aquestes mesures de prevenció i no hi haurà futbol.