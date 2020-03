La cursa i caminada de Bràfim arriba a la majoria d’edat

La cursa de Bràfim s’ha consolidat en aquests anys a la comarca

Quan falta menys de dues setmanes per la cita, la organització de la Cursa i Caminada de Bràfim ha anunciat que tanca inscripcions perquè no pot abraçar a més participants. Han complert el màxim d’inscripcions i s’asseguren la presència de vuit-centes persones en l’edició que compliran 18 anys.

La cursa i caminada de Bràfim complirà el pròxim dia 15 de març la majoria d’edat i ho farà amb les millors previsions possibles: tancant inscripcions amb un marge ampli de temps. El dia 2 de març anunciaven que no podien acceptar més inscripcions, ja que “tots els nostres recursos, tan materials com humans, només poden donar servei de qualitat a 800 participants”, afirmaven per xarxes socials la organització.

La cursa i caminada també comptarà -com els darrers anys- El Canicross te un recorregut de 8.970m i la Caminada 11.200m passant per la torre del moro, i la Cursa compte amb un recorregut per camins i senders d’una distància de 13.290m.

La organització donarà a tots els participants una bossa reutilitzable i unes ampolles de vi donades pel patrocinador Vins Padró, Agrícola Bràfim, una samarreta tècnica de la cursa, una bossa de mocadors i alguna sorpresa més.