La cursa, caminada i canicròs de Bràfim s’ajorna fins al pròxim dia 31 de maig

L’activitat esportiva més rellevant que es realitza durant l’any a Bràfim queda ajornada amb motiu de les mesures de prevenció que s’han pres per frenar l’expansió del coronavirus. La cursa, caminada i canicròs de Bràfim s’havia de celebrar aquest diumenge, dia 15 de març però no va poder ser així.

La prova esportiva ha estat una de les moltes activitats que s’han hagut de suspendre arreu de la comarca, i segurament la més rellevant en l’àmbit esportiu. Si el dia 2 de març l’organització informava que no podien acceptar més inscripcions per haver arribat al màxim de persones que pot abraçar la prova, amb 800 persones inscrites, dijous arribava la confirmació que la prova quedava ajornada.



Nova data

D’aquesta manera, l’organització ja ha trobat una nova data per reprogramar la prova. Serà el dia 31 de maig, tal com s’ha anunciat pels diferents canals a xarxes socials. La prova és solidaria, com cada any, i en aquesta edició l’euro solidari de cada inscripció anirà destinat a l’organització no governamental Open Arms, dedicada a salvar vides al Mediterrani.