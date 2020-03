Gairebé 200 persones a la cursa del Calçot

Els participants en els primers metres de la prova que arrencava des de la pista d’atletisme del Fornàs. Foto © Marc Lladó Quadrat

La segona edició de la renovada Cursa del Calçot de Valls s’ha celebrat amb la presència de gairebé dos-cents participants. Amb una xifra similar a l’any passat, els participants s’han concentrat a la zona esportiva del Fornàs de Valls. A dos quarts de 10 del matí, s’ha dut a terme la sortida.

Enguany es repetia el format de 10km i 5km respectivament però s’ha afegit una caminada en la prova dels 5km. En un circuit semi urbà, la organització apostava -novament- per a passar per carrers de Valls. Així els participants podien córrer i també caminar per zones com carrer de la Cort, Avenir, el Pati, carrer Sant Antoni tomb del Balcó, entre altres.

La prova, amb un caire solidari amb Fans del Lluís, arribava novament a la pista d’atletisme del Fornàs de Valls on es donava per acabada aquesta nova edició. Es donava premis als tres primers classificats dels 10km i 5 km i també als tres primers de cada categoria.