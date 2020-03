“És una decepció jugar a porta tancada”. La prèvia del CB Valls-CBT

Berni Álvarez (CBT) i Oriol Pozo (CBT), aquesta tarda al Joana Ballart en la prèvia del partit de dissabte. Foto: El Vallenc

La prèvia del derbi d’EBA entre CB Valls i CBT ve marcat per la notícia que es coneixia avui mateix que el partit es jugarà a porta tancada per les mesures de precaució davant de l’epidèmia causada pel coronavirus que ha pres la Federación Española de Baloncesto (FEB) en els partits que organitza, entre elles la Lliga EBA.

Aquest dimecres, Oriol Pozo i Berni Álvarez s’han citat al Joana Ballart, escenari del superderbi que es viurà dissabte a partir de les sis de la tarda i on pot donar als tarragonins el bitllet directe per la classificació al play-off d’ascens, mentre que pels vallencs pot provocar un nou pas endavant en la lluita per entrar-hi. Però la inesperada actualitat marcava la prèvia del partit. “És una decepció no poder jugar davant del nostre públic després d’unes setmanes on cada cop teníem un millor ambient a la pista”, deia Pozo que no entrava a valorar la decisió de la FEB. “No sabem la situació ni tampoc som experts en el tema. És una decisió que no depèn de nosaltres”. El tècnic tarragoní Berni Álvarez es sumava a la decepció local. “La lliga no et dona per molts partits amb molt d’ambient. Tenim la sort que l’ambient del Serrallo és molt bo però no et trobes pistes fora on hi hagi un ambient bonic i tots esperàvem aquest partit perquè sabem com es viu el bàsquet a Valls. Serà una decepció perquè volíem gaudir d’aquest partit amb un pavelló ple”.

Entrant en matèria esportiva, CB Valls i CBT disputaran el que titllen com “el millor partit que es pot veure ara a la lliga EBA”. Ambdós arriben al duel amb la mateixa ratxa de victòries consecutives (7), amb un CB líder i un CB Valls que es troba empatat a punts en plaça de play-off d’ascens a LEB Plata. En declaracions, Oriol Pozo ressaltava que “Els dos equips estem on ens mereixem i espero un partit molt igualat, amb moltes alternances al marcador i guanyarà l’equip que sigui més regular durant els 40 minuts”. A l’altre costat, Álvarez explicava que “Volem aconseguir l’objectiu el més aviat possible i aquest és el de quedar primers”.

Els dos entrenadors elogiaven l’equip rival. Pels vallencs, Pozo deia que “Per mi el CBT és el millor equip de la categoria. Ja ho va ser l’any passat i ho segueix sent aquest. Necessitarem la nostra millor versió els 40 minuts”. Per contra, Álvarez també parlava molt positivament dels seus veïns. “Nosaltres estem sent el millor equip de la lliga però ells tenen la millor plantilla. Tenen una línia exterior que cap equip pot tenir. Crec que es posaran en fase d’ascens i espero que ho facin”.