Els Jocs Olímpics s’ajornen fins al 2021

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2021 s’ajornen fins a l’any 2021. El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha acceptat ajornar per un any els pròxims Jocs Olímpics, tal com informava el primer ministre japonès, Shinzo Abe.

En aquest sentit, el primer ministre japonès explicava que aquest ajornament es va plantejar en una reunió que mantenia amb el president del COI, Thomas Bach. La proposta d’ajornament s’acceptava. “Hem acordat que els Jocs de Tòquio se celebrin -a més tardar- a l’estiu del 2021”. El Comitè Olímpic Internacional realitzarà un comunicat aquest mateix dimarts per confirmar la notícia i establir els passos que s’han de tomar a partir d’ara.

Marta Galimany, atleta del FC Barcelona i atleta de Valls havia de participar en els Jocs Olímpics de Tòquio en haver-se classificat per primera vegada en aquesta competició d’àmbit mundial. Ara, l’atleta, li tocarà replanificar la temporada després de veure com s’ha ajornat els Jocs Olímpics.