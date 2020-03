Els Jocs Olímpics començarien el 23 de juliol del 2021

Bandera dels Jocs Olímpics

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2021 sembla que podrien tenir nova data, tot i que falta confirmació oficial. Després de l’ajornament per enguany, a conseqüència del Covid-19, l’organització hauria lligat nova data per la celebració d’aquest esdeveniment esportiu a escala mundial. Començaria el dia 23 de juliol del 2021 segons avançava la cadena pública japonesa NHK.

En aquest sentit, aquest més que possible acord que haurien arribat permetria que els calendaris de la resta de competicions pel 2021 es poguessin mantenir. El COI anunciaria la setmana vinent, a molt tardar, la data oficial.

Galimany estarà als Jocs Olímpics

El dubte de sí Marta Galimany o no estaria als Jocs Olímpics de Tòquio 2021 queden resolts. I és que en un inici, i després de l’ajornament, quedava a l’aire de si serviria la marca assolida per participar en els Jocs Olímpics. El president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, assegurava al seu compte de Twitter que tots els esportistes que havien guanyat la plaça per als Jocs la mantindran.