El torneig de bàsquet del Mare Nostrum, amb seu a Valls, suspès i amb pèrdues d’1 M€

El torneig de bàsquet més important de l’estat espanyol queda suspès pel coronavirus (Covid-19). La Mare Nostrum Cup de bàsquet celebrava enguany la desena edició del torneig, i s’havia consolidat com el torneig més rellevant de tot l’Estat. I era la primera edició en què se separava del torneig de futbol i futbol sala. Com a conseqüència dels moments pels quals passa el país, el torneig, que s’havia de celebrar el proper mes d’abril, per Setmana Santa, queda suspès, tal com es confirmava dilluns, 16 de març.



Seu fiscal i local a Valls

El torneig té un gran vincle amb la capital de l’Alt Camp. I és que té seu fiscal a Valls i el passat mes de gener hi va estrenar local, deixant enrere el local que tenien a Salou. Així, al carrer Costa de la Peixateria es pot veure lluir el logo de la Mare Nostrum Cup, que lidera el vallenc Delfí Vives. En aquest sentit, el torneig queda suspès i no es pot ajornar a una nova data tenint en compte la immensitat d’equips que gestionen, instal·lacions i reserves d’hotels, entre altres elements a tenir en compte, com és la immillorable data per realitzar aquest esdeveniment esportiu.



Així, des de l’organització preveuen un impacte econòmic de mínim un milió d’euros, sense comptar els efectes indirectes d’un esdeveniment amb aquesta envergadura. I és que hi havia confirmats més de 230 equips, més de 3.000 persones directes. El torneig comptava amb equips procedents de diferents punts de Catalunya, però també del País Basc, Mallorca, Madrid i països europeus com Itàlia, Irlanda, Suïssa o Finlàndia.