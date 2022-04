El precandidat a les eleccions a la FCF, Àlex Talavera, presenta a Valls el Pla de Xoc Postcovid

Dues mesures que exemplifiquen el model econòmic de la precandidatura són la proposta de bonificació del 100% del cost federatiu per a la primera temporada per als clubs catalans que disputin competicions organitzades per la Federació (i del 30% a la segona) i la reducció del cost dels arbitratges en un 25% a totes les categories d’àmbit català.

El precandidat a les eleccions a la Federació Catalana de Futbol, Àlex Talavera, va estar present aquest dimarts a la tarda a la capital de l’Alt Camp, Valls, per portar el seu projecte als clubs de la comarca.

En aquesta trobada, que va comptar amb la gran majoria de representants del territori, va donar a conèixer el Pla de Xoc Postcovid que el seu equip ha elaborat per “ajudar als clubs tant econòmicament com social”. I és que les primeres paraules de Talavera als diferents representants dels clubs de la comarca, així com d’alguns de la Conca o Baix Camp, eren que “s’ha passat una pandèmia i els clubs clubs no heu rebut els ajuts necessaris i suficients per a compensar l’impacte, tant econòmic com social, que heu patit. Es per això, que la nostra prioritat és i serà sempre aconseguir les millors condicions pels clubs catalans”, fent menció a l’eslògan de la seva campanya Els clubs primer.

Talavera apuntava que, les mesures “es podran veure implantades” des del moment que es comenci a gestionar la FCF, amb un” compromís d’implantació des del primer dia del mandat”.

Del Pla, destaquen dues mesures: bonificació del 100% del cost federatiu per a la primera temporada per als clubs catalans que disputin competicions organitzades per la Federació (i del 30% a la segona) i la reducció del cost dels arbitratges en un 25% a totes les categories d’àmbit català.

Les mesures presentades dins del Pla de Xoc Postcovid

-Eliminar la duplicitat de cobrament de la mutualitat en el mateix club; la reducció del cost dels arbitratges en un 25% a totes les categories, el que representarà un esalvi d’un club amb 10 equips de 2.500 euros la temporada i 10.000 euros en el mandat.

-Bonificar el cost de les pilotes en un 20% (millorant la seva qualitat), facilitar l’accés a cursos formatius amb la bonificació del 30% en cursos formatius la primera temporada; eliminar la quiota per manteniment informàtic.

-Bonificar els desplaçaments dels equips sèniors masculins a raó de 0,20€/km (un desplaçament de 60km suposaria una gratificació de 24€ aproximadament)

-Modificar les sancions per incidents lleus de públic; canviar el model sancionador cap a la responsabilitat de la persona infractora en sancions antiesportives.

-Ajuts directe de 100€ per a la compra de material esportiu per temporada i club.

Futbol sala

-Bonificar el 100% el cost federatiu de la quota d’inscripció de cadascun dels equips de futbol sala de nova creació.

-Bonificar el 35% del cost d’arbitratge.

-Bonificar els desplaçaments dels equips de futbol sala a raó de 0,30€/km (un desplaçament de 60km suposarà una gratificació de 36€ aprox).

-Cobertura de les instal·lacions descobertes de futbol sala.

Futbol platja

-Bonificació el 100% el cost federatiu de la quota d’inscripció de cadascun dels equips de futbol platja de nova creació.

-Bonificació el 50% el cost d’arbitratge.

Mesures a afegir a les generals en futbol femení, futbol sala femení i futbol platja femení

-Bonificació el 100% el cost federatiu de la quota d’inscripció de cadascun dels equips femenins de nova creació.

-Bonificació el 30% del cost de la mútua de les jugadores

-Bonificació el 50% dels cost d’arbitratges

Futbol inserció

-Bonificació del 100% el cost federatiu de la quota d’inscripció de cadascun dels equips d’inserció de nova creació.

-Bonificació del 100% el cost d’arbitratges dels equips d’inserció.

Mesures a afegir als clubs amb un únic equip sènior

-Bonificació el 100% el cost federatiu en tot el mandat (estalvi total d’un club amb un equip=4.000 euros).

Mesures a afegir als clubs que només tenen un equip en categoria juvenil

– Bonificació del 50% el cost d’arbitratge

-Duplicació de la quantitat atorgada per celebrar l’aniversari d’un club. 50è aniversari:1.000euros – centenari:2.000euros.

Estalvis directes per a la persona federada

Bonificació el portal del Federat un 100% amb xecs descomptes de patrocinadors de la FCF.

Adecuació de la quota de la mutualitat al temps que se’n faci ús (exemple: no pot pagar el mateix qui comença la competició que qui s’incorpora a mitja temporada).

-Bonificarem el cost de la quota de la mutualitat al futbol amateur com a mínim en un 20%.