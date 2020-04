El Patronat d’Esports suspèn les quotes i els pagaments als abonats i usuaris

El Patronat Municipal d’Esports es troba inactiu des del passat 13 de març, quan va tancar els seus serveis esportius com a mesura excepcional i preventiva per vetllar per la salut i la seguretat de tot el personal que desenvolupa la seva tasca en els serveis esportius municipals, així com tots els usuaris i usuàries.



L’Ajuntament ja va aprovar que es procediria al retorn de les quotes i preus públics de serveis que es van tancar com a mesura de prevenció per a la contenció del Covid-19. Així, el patronat Municipal d’Esports paralitza les renovacions dels serveis amb quota mensual fins que es restableixin de nou els serveis esportius.

En aquest apartat estan inclosos els abonaments (qualsevol de les modalitats existents); les activitats (matronatació, ioga Iyengar, gimnàstica hipopressiva o entrenament de proves físiques) i les taxes de les instal·lacions. Per altra banda, quant als cursos i serveis anuals o quadrimestrals es procedirà a retornar a cada persona o entitat la part proporcional corresponent al temps durant el qual no s’ha gaudit del servei. Totes aquestes accions no seran imminents, sinó que una vegada restablerts els serveis esportius es valoraran un per un i es determinarà l’import a compensar.



Sessions virtuals

Amb les instal·lacions esportives tancades, des del Patronat Municipal d’Esports han impulsat les sessions virtuals des de casa. Així, des del passat dia 23 de març i per tal que usuaris i abonats del Patronat d’Esports puguin fer exercici des de casa i no perdin la forma, van penjant sessions d’aeròbic, zumba, entrenament funcional, pilates, hipopressius o de gim suau a xarxes socials.