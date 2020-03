El derbi entre CB Valls-CBT finalment no es jugarà

Vallencs i tarragonins no jugaran aquest cap de setmana. Foto. CBT

El derbi entre Club Bàsquet Valls i Club Bàsquet Tarragona d’aquest dissabte a les sis de la tarda al pavelló Joana Ballart queda finalment suspès, després de la darrera circular que ha emès la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB).

Inicialment, l’organisme espanyol havia pres la decisió que el superderbi del Camp de Tarragona de bàsquet es jugaria a porta tancada, un fet que havia generat decepció entre la parròquia vallenca, que veia com hauria de jugar el seu partit sense públic, un Joana Ballart que durant tota la temporada havia aconseguit una gran afluència d’espectadors. Però finalment la FEB suspèn tota la competició com a mesura per combatre el coronavirus.

Ahir dimarts els dos tècnics dels clubs es citaven al Joana Ballart per parlar de la prèvia d’un partit en què havia molt en joc. Els vallencs optar a entrar en zona de play-off directe -ara mateix es troben empatats a punts amb el Mollet- i els tarragonins certificar una plaça matemàtica del play-off. Ara, la competició queda aturada a l’espera de nous esdeveniments.