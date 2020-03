El CFS Vila-rodona es complica

El CFS Vila-rodona, en una imatge d’arxiu aquesta temporada al seu pavelló.

El conjunt de l’Alt Camp encara no coneix la victòria en aquest 2020 a la lliga Divisió d’Honor de Futbol Sala i en aquesta quinzena jornada de lliga van caure a la pista del CFS Tortosa, per 5-3 al marcador.

El Vila-rodona va anar bona part del partit enrere en el marcador. Els locals van començar molt actius i marcaven ben d’hora. El Vila-rodona aconseguia empatar en dues ocasions, arribant al minut 13 amb empat a 2, però un gol dels tortosins, a cinc minuts pel descans deixava el 3-2. A la represa, el Tortosa es posava amb un avantatge de dos gols però Jordi Garcia feia entrar als de l’Alt Camp dins del partit (4-3) però dins del darrer minut, i amb un Vila-rodona bolcat buscant l’empat, els locals sentenciaven amb el 5-3 definitiu.

S’aproximen al possible descens

La derrota de l’equip de Vila-rodona provoca que encadenin un total de sis partits sense poder guanyar (2 empats i 4 derrotes) i fa que s’aproximin, de forma perillosa, al possible descens per compensacions. Desens classificats, aquesta jornada veuen com el Salou B guanyava, i es posa en llocs de possible permanència, avançant al Futsal Valls que aquest cap de setmana ha ajornat el seu partit davant de l’Alcoletge B.

D’aquesta manera, el marge envers el possible descens ara està a dos punts quan encara resten onze partits per acabar la temporada.