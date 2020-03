El CFS Vila-rodona entra en descens directe

Dos jugadors del CFS Vila-rodona en primer pla, en un partit d’aquesta temporada. Foto: El Vallenc

Cap de setmana dolça i amarga pels dos equips de l’Alt Camp de futbol sala a Divisió d’Honor. Mentre que el Futsal Valls golejava davant dels Pallaresos (7-0) el Vila-rodona perdia a Terres de l’Ebre per 7-3.

El CFS Vila-rodona entra per primera vegada en zona de descens directe aquesta temporada després de perdre a Amposta encadenant la tercera derrota consecutiva mentre que sumen set partits seguits sense guanyar. Dos gols ràpids dels locals deixaven un 2-0 al marcador però Batalla retallava distàncies. A la represa, el joc ofensiu dels ampostins deixaven el 7-3 final.

La bona notícia de la jornada en clau comarcal l’ha deixava el Futsal Valls, que golejava a l’Inter Els Pallaresos per un contundent 7-0, fet que els treu del descens directe i els situa en possible descens. El partit quedava vist per sentència al minut 10 quan els vallencs ja guanyaven 4-0 al marcador. A la represa, dos gols de Bel i un de Rodríguez situaven el 7-0 final.

Amb aquests resultats els dos equips es troben empatats a 18 punts a la classificació però és el Vila-rodona qui ocupa plaça de descens directe. Resten deu jornades perquè els dos equips puguin abandonar aquestes places de la zona baixa.