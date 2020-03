El CB Valls suma una victòria que val per dos

El CB Valls segueix en una ratxa positiva de resultats. Foto: El Vallenc

Victòria de caràcter del Club Bàsquet Valls aquesta jornada a la pista d’un rival directe com el Castelldefels per escalar una posició a la classificació i donar un nou cop de puny sobre la taula per tal de demostrar que els vallencs volen seguir optant a places de play-off d’ascens a LEB Plata.

El Club Bàsquet Valls assoleix assaltar la pista del tercer classificat, un Castelldefels que tenia les mateixes victòries que els vallencs però que ocupaven aquesta plaça de privilegi de play-off, que ara l’han perdut en detriment del Mollet. Al final de la jornada, Mollet i CB Valls es queden sols en la tercera i quarta plaça (14 victòries) deixant al Castelldefels amb 13. Els d’Oriol Pozo han aconseguit guanyar el bàsquet average.

Els vallencs acabaven el primer quart guanyant de cinc punts. L’atac funcionava davant d’un Castelldefels que els costava anotar amb certa facilitat. Fruit d’això s’arribava al final dels primers 10 minuts amb un 15-20 favorable als de l’Alt Camp. Deixaven entreveure que venien al pavelló de Can Vinader per totes. Però els locals sabrien reaccionar al segon quart, igualant l’encontre, i deixant l’empat a 35 al descans.

El CB Valls surt decidit al tercer quart

A la sortida de vestuaris els blancs-i-vermells van sortir decidits a buscar cistella rival ràpidament. Un parcial de 2-7 deixava un 37-42 en els primers 3 minuts de joc. El Castelldefels començava a tenir dubtes i els de Valls ho sabrien aprofitar a la perfecció per situar-se a 9 punts al final del tercer quart (48-57).

I s’entrava al darrer quart de partit. El conjunt local volia entrar al partit i ho feia reduint distàncies arribant a posar-se a sis punts (55-61) però un petit parcial a favor dels d’Oriol Pozo els situava a una nova barrera de 8 punts quedant 4 minuts. No afluixaven. Es feien forts en els rebots i sabrien llegir perfectament els darrers minuts, posant-se per sobre dels 10 punts a menys d’un minut pel final (59-73). Al final, victòria vallenca per 11 punts (63-74) que els permet, no només posar-se per davant a la classificació sinó també guanyar el bàsquet average.