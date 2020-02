El CB Valls no vol sorpreses davant d’un equip en play-out

Oriol Besora, apunt d’anotar un triple en el darrer partit de lliga celebrat al Joana Ballart de Valls.

El Club Bàsquet Valls creu en les seves possibilitats de disputar el play-off d’ascens a LEB-2 quan resten dos mesos per a la finalització de la lliga regular d’EBA.

En una clara tendència de menys a més, l’equip d’Oriol Pozo vol aprofitar el seu moment dolç de joc i resultats per aspirar al màxim. Sense pressió, el Club Bàsquet Valls vol gaudir del moment pel qual passa, i ara ja es parla obertament de les opcions reals a poder fer play-off d’ascens. I és que l’equip s’ho ha guanyat. Pozo afirma al respecte: “Tot i no ser l’objectiu de la temporada, i quan resten set partits, podem lluitar per una plaça al play-off”, i destaca que han de ser ambiciosos i veure si a la darrera jornada poden aconseguir una d’aquestes places en joc.

Tot i ser conscients de les seves opcions juntament amb altres cinc equips, el tècnic no vol que l’equip perdi el nord: “Només ens hem de preocupar del pròxim partit. Per la mena d’equip que som, pensar en els set partits que queden seria un error i ens faria perdre la concentració.”

Dissabte el Club Bàsquet Valls rep la visita del Barberà, equip situat en zona de play-out a Copa i que, amb 4 victòries, arribarà a Valls necessitat. Però també amb moral, ja que ve de guanyar el Bianya Roser (82-65), un duel directe. “Abans d’aquesta ratxa de cinc victòries, ja sabíem què era que vingués un equip de la zona baixa i ens guanyés a casa. Veient l’experiència, no ens podem adormir”, declara Pozo.



Les pròximes jornades maracaran -molt problablement- el camí de l’equip blanc-i-vermell que si bé, a inici de temporada, no tenia entre els seus plans poder disputar el play-off, el joc i els resultats el podrien portar a optar-hi en els últims partits de lliga.