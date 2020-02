El CB Valls no falla al Joana Ballart

L’equip d’Oriol Pozo suma la sisena victòria consecutiva després d’imposar-se al pavelló Joana Ballart de Valls davant d’un equip en zona de play-off de descens a Copa Catalunya, el Barberà. Victòria per 14 punts d’un Valls que segueix enganxat a la zona més alta d’EBA.

El partit arrencava amb l’homenatge a Marta Galimany, atleta de Valls que aconseguia la marca mínima pels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 de l’estiu, després de proclamar-se campiona d’Espanya a Sevilla. El CB Valls li retia homenatge poc abans del partit, amb la presència de l’alcaldessa de Valls i el president del club.

Quant al duel, el partit començava de forma ajustada. 9-10 pels visitants en els primers 5 de minuts però el CB Valls acabava el primer quart guanyant per dos punts (18-16). Seria al segon quart quan els vallencs aconseguien una avantatge important. Després de cinc minuts igualats (29-25), el CB Valls posava la directe, i marxava al descans amb 16 punts d’avantatge (47-31).

A la represa, els jugadors d’Oriol Pozo no afluixaven el ritme i augmentaven distàncies fins als 19 punts a la meitat del quart, arribant al 66-49 al final dels primers 30 minuts. I s’entrava al darrer quart. El CB Valls controlava el partit, per no partir i amarrar una nova victòria. Final del partit 82-68.