El CB Valls fitxa la letona Adelina Vanaga pocs dies abans de la suspensió de la competició

Història un pèl complexa i surrealista la que ha viscut la nova jugadora del Club Bàsquet Valls de Copa Catalunya femenina, Adelina Vanaga. El CB Valls, per tal de reforçar-se de cara el tram final de temporada, va treballar per incorporar una nova jugadora, i fa dues setmanes va incorporar la letona Adelina Vanaga.



Va traslladar-se fins a Valls per tal d’incorporar-se a l’equip, però estava pendent que se li tramités la fitxa. Així, va arribar abans del partit que el CB Valls va jugar a casa davant de l’Almeda (56-62), però no tenia la fitxa a punt i no va poder jugar. La fitxa va arribar el dimecres 11 i ja era jugadora del club de ple dret, però pocs dies després la competició quedava oficialment suspesa fins a nova odre —en principi, dues jornades. Així, la nova incorporació del sènior femení es troba actualment a Valls a l’espera de veure com s’acaba desenvolupant aquesta situació sanitària arreu del país.



Prové del bàsquet americà i alemany

La jugadora, de 26 anys, ocupa la posició d’ala/ala-pivot i prové del bàsquet americà, on va jugar a la NCA1. Tot seguit va fitxar per un equip de la Bundesliga 2, però la seva inactivitat al club alemany, després d’un mes de competició, va fer que la jugadora busqués un nou destí: el CB Valls. La jugadora ha firmat fins a final de temporada (maig), però s’haurà de veure què acaba passant amb la competició.