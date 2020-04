El Barri de la Xamora organitza per dijous la primera Milla “Corona Xamora”

Es celebrarà als jardins i cases de cada particular.

El pròxim dijous 9 d’abril, l’Associació de Veïns de la Xamora ha organitzat la primera Milla “Corona Xamora” on-line, una prova gratuïta i no competitiva on cada participant ha de córrer una distàncies escollida prèvimanet al pati de casa seva o en el lloc que tingui disponible. Des del Barri volen organitzar aquesta prova per tal de permetre als veïns i veïnes fer salut des de casa seva arran del confinament per combatre l’expansió del coronavirus.

Així, inicialment cal decidir el recorregut, mesurar la seva distància i calcular els tombs a fer per completar la distància escollida: 1 milla (1.609m) o una distància lliure. Quan passi el confinament, l’Associació de la Xamora farà un reconeixement als participants del seu barri durant la festa major o en la primera ocasió que els veíns es puguin retrobar.

El Patronat d’Esports ho fa extensiu a tota la ciutadania

Des del PME de Valls fa extensiva aquesta activitat a tota la ciutadania de Valls i posa les eines perquè totes les ciutadanes i ciutadans de Valls hi puguin participar. La inscripció es pot fer on-line (www.pmevalls.cat) i es pot inscriure fins el mateix dia 9 d’abril. A més es demana fer arribar una fotografia mentre es fa el repte i amb el dorsal amb el número escollit per cadascú.