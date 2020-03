Dos jugadors del CB Valls marxen de forma temporal per culpa del coronavirus

Dos jugadors del CB Valls s’han vist afectats per l’aturada del campionat de lliga pel coronavirus. Es tracta de Cris Musoko i de Romina Rodríguez, que han decidit marxar amb les seves famílies. El jugador de l’equip EBA del Club Bàsquet Valls Cris Musoko va marxar a Canadà aquest dimecres 18 de març a les sis del matí per tornar al seu lloc de residència habitual. Amb l’aturada de les competicions, el jugador, tenint l’opció de fer-ho, va decidir marxar i romandre amb la seva família a l’espera de com es desenvolupa la situació i si la lliga es pot tornar a reemprendre o no. Fonts del club han confirmat que el jugador segueix formant part del club i que si la competició es reprèn, tornarà per finalitzar la competició.



Per altra banda, Romina Rodríguez ha marxat a Zamora, on es troba el seu marit, que és entrenador de bàsquet professional. En els dos casos, tenen previst la tornada a Valls per tornar a la competició quan es pugui tornar a la competició.