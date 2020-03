CB Valls: moment per creure

Vinós, en una jugada davant d’un jugador del Barberà, aquest passat cap de setmana.

Arriba el moment decisiu de la temporada. El Club Bàsquet Valls afronta els darrers sis partits de la lliga regular a EBA amb totes les opcions. El conjunt d’Oriol Pozo arriba a la jornada 21 amb 13 victòries i 7 derrotes. Amb la permanència al sac fa jornades, als de l’Alt Camp els arriba l’hora de creure en les seves opcions de play-off d’ascens.

Després d’aquesta jornada 20 d’EBA, el CB Valls es troba empatat a punts amb Castelldefels i Mollet a la tercera plaça, posició que comporta play-off d’ascens. I només a una victòria del segon lloc. Ara arriba el moment de la veritat, el de voler i creure per a un CB Valls que a inici de temporada no tenia com a objectiu les places de play-off d’ascens. Arribats a aquest punt, i sent tot possible, els d’Oriol Pozo ja parlen d’aquesta possibilitat.

El CB Valls, conjurant-se abans del partit davant del Barberà, dissabte passat. Foto: El Vallenc

El Club Bàsquet Valls encadena fins a sis victòries de forma consecutiva i després de començar el 2020 perdent al Joana Ballart davant del JAC Sants, han despertat. I de quina manera. Victòries davant d’Olivar (60-65), CB Salou (70-61), UBSA (78-81), Cornellà (96-66), Badalonès (64-83) i Barberà (82-68). L’equip ha apuntalat la defensa, fent la seva arma per a generar els fonaments de les victòries. I assoleixen la millor ratxa des que l’any 2016 van tornar a EBA, superant la ratxa de cinc victòries del febrer del 2018.