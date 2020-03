Castelldefels-CB Valls: duel directe pel play-off d’ascens a LEB-2

El CB Valls centrat per afrontar aquest tram final de temporada. Foto: El Vallenc

Arriba l’hora de la veritat. Sis partits per acabar la lliga regular a EBA que per als vallencs representen sis finals. El Club Bàsquet Valls, que no té l’obligació ni de l’ascens ni de disputar les fases de play-off d’ascens, vol aprofitar el seu moment dolç, i no volen renunciar a res.



Amb una dinàmica de sis victòries de forma consecutiva, els de la capital de l’Alt Camp volen creure en les seves possibilitats. Han aconseguit enganxar-se gràcies a la seva regularitat (6 victòries seguides) a la zona més alta, empaten a victòries amb Castelldefels i CB Mollet i es troben amb les mateixes victòries que l’equip que ocupa una plaça de play-off d’ascens a LEB 2.



Diumenge: Un dels partits clau de la temporada

No serà decisiu, però sí que pot ser un cop de puny sobre la taula que es farà sentir a tota la categoria. El CB Valls jugarà diumenge, per tancar la jornada de lliga EBA, a la pista del BBA Castelldefels, tercer classificat, i que, com els vallencs, es troben en un estat excels de forma. Set victòries en els darrers vuit partits de lliga.

“És un partit transcendental. Gràcies a la victòria i els resultats de Mataró i Cornellà, hem escalat dues posicions” Oriol Pozo, entrenador CB Valls

Empatats a victòries, i amb el permís del Mollet, qui guanyi farà un salt important, tot i que no definitiu, al restar cinc jornades de lliga per al final de la temporada regular. “És un partit transcendental. Gràcies a la victòria i els resultats de Mataró i Cornellà, hem escalat dues posicions”, diu Pozo parlant del partit a Castelldefels: “Serà un partit molt maco per a l’espectador i un partit d’alt nivell.” Parlant del resultat, afirma que “no serà definitiu” però sí que “seria donar un cop de puny sobre la taula, guanyar un rival com aquest, i més a la seva pista”.