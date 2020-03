10 anys d’història d’un club de poble: CFS Vila-rodona

Una dècada d’evolució i creixement constant. El CFS Vila-Rodona és el protagonista del quart reportatge de club federat, amb caràcter mensual, que organitza l’LCFS, una iniciativa que continua la vigent temporada i que es trasllada a la delegació de Tarragona i Terres de l’Ebre. Amb només una dècada de vida, el CFS Vila-Rodona ha aconseguit formar un club amb 8 equips i amb presència d’un conjunt femení en un poble amb només 1.200 habitants. Tal com explica el coordinador del club, Jordi Valero, el conjunt de l’Alt Camp es va formar el 2009 per un grup d’amics, des del 2011 que estan federats i a partir d’allà, no han parat de créixer.

L’esforç, el respecte als companys i als adversaris, així com aprendre de les derrotes i treballar en equip, són els valors que s’intenten transmetre des d’un club que ha aconseguit 3 ascensos pràcticament consecutius. Per això, el gran objectiu del Sènior A es mantenir la categoria, el del Sènior B és lluitar per l’ascens a la Primera Divisió Catalana, el del femení és gaudir de l’esport i la companyonia mentre que el gran repte de la base és formar a persones.

A més, el coordinador del club detalla que la gran fita del CFS Vila-Rodona és consolidar el club i sobretot, consolidar a la base. Mentre que el directiu de l’FCF i delegat de l’LCFS a Tarragona i Terres de l’Ebre, Miquel Àngel Esquerré, detalla que per a un poble tenir 8 equips, amb més de 100 nens i nenes, parla molt bé de la gestió d’un club que demostren, setmana rere setmana, que són una família.

FONT: www.fcf.cat