“L’impacte directe de no organitzar el torneig de bàsquet del Mare Nostrum és d’1 milió d’euros”

Delfí Vives Director del Mare Nostrum de bàsquet

La suspensió del torneig de bàsquet del Mare Nostrum és un cop dur per a l’organització?

Sí, és un cop dur perquè, primer, havíem posat molta il·lusió durant tot l’any treballant per això, i perquè serà un cop dur econòmic. Implica perdre les despeses, la gent contractada, i també se’n ressentirà el sector turístic i hoteler. Ara ens toca arremangar-nos i preparar-nos per a la pròxima edició del 2021.



Era impossible trobar una nova data?

Era impossible traspassar aquest torneig a una nova data. Ens ho vam plantejar, però era molt complicat trobar novament 29 pistes disponibles al mateix temps, allotjament, reubicar equips, clubs… Setmana Santa és una data única i irrepetible. He estat parlant amb altres organitzadors de tornejos que es fan per Setmana Santa arreu del territori i per a tots serà un cop molt dur. Es mou molta gent, en aquests tornejos, i tot estava pràcticament organitzat. És com si a un pagès li pren l’aigua la collita.

Quants equips hi havien de participar?

Hi havia confirmats més de 230 equips, més de 3.000 persones directes. El torneig comptava amb equips procedents de diferents punts de Catalunya, però també del País Basc, Mallorca, Madrid i països europeus com Itàlia, Irlanda, Suïssa o Finlàndia.



Calcula l’impacte econòmic?

En el cas del bàsquet pot rondar el milió d’euros. És el pressupost que rondava directament, però no es compta el que es genera de forma indirecta. Quant al torneig de futbol, parlaríem d’un impacte d’uns 2 milions d’euros.



Un torneig amb seu social i local a Valls. També té un impacte per a la ciutat?

Comptàvem amb uns 80 treballadors de Valls per al torneig Mare Nostrum. Des del primer dia intentem apostar per Valls, quant a treballadors, durant els dies del torneig, com també pel que fa a compra de material. Intentem fer país a Valls.