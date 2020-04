Per: Laura Garcia

Margarida Aritzeta és degana de la Institució de les Lletres Catalanes. Escriptora i mestra, llicenciada en Història Moderna i Contemporània i doctora en Filologia Catalana. Ha estat professora de Teoria de la Literatura a la Universitat Rovira i Virgili durant trenta-vuit anys. Va obtenir el premi Víctor Català l’any 1980 i el Sant Joan de novel·la el 1982. Des d’aleshores ha publicat més d’una trentena de novel·les, treballs d’edició crítica, crítica literària i teoria de la literatura.

‘Teoria del gall’ és una nova entrega de la sèrie policíaca protagonitzada per Mina Fuster. Una novel·la negra sobre la maternitat i sobre els vincles de sang i els vincles culturals.



‘Teoria del gall’ és l’última novel·la d’una tetralogia que té com a protagonista la inspectora dels Mossos Mina Fuster. Explica’ns, com neix el projecte d’aquesta sèrie policíaca?

La inspectora Mina Fuster apareix per primera vegada al recull de relats Elles també maten (2013), al conte “L’assassinat de la venedors de cupons”. El format conte se’m va fer massa curt, allà apuntava un món més complet, amb una sèrie de personatges que l’envoltaven i una vida més complexa, i en vaig anar estirant el fil fins a fer-ne aparèixer quatre novel·les i dos relats curts més. Les novel·les són L’amant xinès (2015), Els fils de l’aranya (2016), Rapsòdia per a un mort (2018) i Teoria del gall (2020), totes a Llibres del Delicte.



Cada títol és autoconclusiu, i per tant es poden llegir de manera independent. Però a part de la inspectora, que sempre és la mateixa, quins altres punts en comú podem trobar a les novel·les?

Les novel·les es poden llegir en l’ordre que es vulgui, però hi ha un tramat de relacions i una vida personal, tant de la protagonista com dels personatges secundaris, que va progressant a través del temps i això es concreta a cada novel·la. Això passa a totes les sèries en què cada episodi té una història, però en què a través del conjunt podem veure com els personatges es fan grans, canvien de gustos, o se senten afectats per coses que els han passat abans. No és important per entendre la història, però es gaudeix millor si es llegeix per ordre. Els punts en comú, doncs, són els personatges secundaris, que tots són importants, la mare de la inspectora, un jutge, un periodista (en Kàputx), el sergent Serra, l’Elena i la Tecla, la Zoraida, en Pallarès…

Les novel·les també tenen en comú algunes de les característiques bàsiques de la novel·la negra: la denúncia de la injustícia social i que el lector tingui la sensació d’intriga de qui ha comès un crim i com pot quedar resolt.

També tenen en comú que les històries transcorren al Camp de Tarragona (la darrera s’allarga fins al Priorat), que es poden recórrer els indrets geogràfics on transcorren les novel·les (se’n poden fer rutes literàries, en realitat ja se n’han fet) i que en cada una de les històries hi ha fets molt poc comuns, que s’escapen de la quotidianitat de la gent que hi surt i les llegeix.

En el cas de ‘Teoria del gall’, la Mina ha de trobar la seva mare desapareguda i això ho converteix en un cas de caràcter personal?

No, no, la Mina Fuster no busca la seva mare en aquesta novel·la, la Mina Fuster està embrancada en un cas sangonós de violència masclista que té repercussions internacionals, i mentre l’està investigant desapareix la seva mare, però no se n’encarrega la seva unitat, de buscar-la, a ella només li queda el rau-rau de com li pot haver passat a ella una cosa així, com pot ser que hi hagi vells al món que estan sols i això no importa a ningú fins que algú, algun dia, els troba morts. La novel·la va de nens robats, d’abusos a les dones i a les criatures, de mala gent que ha practicat l’homofòbia durant generacions. I també del submon de les lluites clandestines de galls, que acabaran tocant de molt a prop la família de la inspectora Fuster, sobretot la seva mare.



Dins la novel·la se’ns planteja un dels grans temes psicològics universals, i la relació mare-filla.

En realitat, més que la relació mare-fill/a es planteja el tema de la maternitat. Si els vincles de sang són més forts que els vincles culturals o no, si els fills adoptats tenen mai el cuquet de saber els seus orígens, i què passa (en aquest cas), quan els busquen, què passa amb els fills i què passa amb la mare biològica.