“La gent s’ho passarà molt bé, ja que no hi ha temps per avorrir-se”

Justo Molinero Locutor de ràdio

Justo Molinero tornarà a ser a Valls. Foto: José Irun

Justo Molinero Calero va néixer a Villanueva de Córdoba l’any 1949. Resideix a Catalunya des del novembre de 1967. El 1982 va fundar Ràdio TeleTaxi i el 2015 va desembarcar a les arts escèniques. El 8 de març (17.30 h, Centre Cultural Municipal) fa parada a Valls amb ‘La tercera juventud’.

Per situar el lector i fer-nos una idea dels seus inicis en la comunicació, com passa de ser taxista a fer ràdio?

Res va ser fàcil, la veritat, però tot va ser quan es plantejava a Barcelona celebrar el Mundial de futbol del 1982. Catalunya i Barcelona es preparaven per a aquest esdeveniment i vaig pensar que seria bo tenir un mitjà a través del qual recuperar coses, anunciant-ho per la ràdio. Vaig parlar amb l’aleshores alcalde de Barcelona, Narcís Serra, i tot i que li va semblar una bona idea va dir que no era cosa seva, sinó de Madrid. Finalment vaig plantejar-me de muntar una ràdio igualment amb l’objectiu de donar servei a la gent si perdia alguna cosa a l’autobús o al taxi, i aprofitàvem per donar el telèfon de l’emissora de taxi, ens donàvem a conèixer, donàvem més feina als taxistes…

I el fet és que no m’havia plantejat fer de locutor, però un company taxista que en feia als matins va arribar a un punt en què la seva dona li va dir “o la ràdio o el taxi”, i va ser aleshores quan m’hi vaig posar jo. Així vaig començar. I podria dir que a qui més li dec és a aquest company, o a la seva dona. Vaig començar radiant la música que a mi m’agradava i així va ser com va néixer Radio TeleTaxi.



Quin creu que és l’èxit de la seva forma de fer ràdio?

L’èxit crec que està a posar la música que l’oient vol sentir, la música que la gent demana. Som molt propers a la gent, fem el que ells ens diuen i posem la música que volen sentir.



La ràdio és sens dubte el seu mitjà de comunicació preferit. De fet, li hem sentit dir que ha fet de la seva feina el seu hobby.

Sí, així és. He fet de la meva feina el meu hobby. Però he de dir que he sigut sempre un enamorat de la ràdio.

Això vol dir que sempre té la ràdio posada? Sigui a la feina sigui en el seu temps lliure?

I tant. Sempre la porto posada. A casa escolto més la ràdio que no pas la televisió.

I ja que parlem de televisió, també en va fer de tele.

Sí, vam tenir el nostre canal de televisió. Érem molt feliços amb la gent, però va ser quan hi havia l’Artur Mas de president i la van tancar. Va ser una cosa molt sentida per nosaltres, la trobo a faltar, ja que ho passàvem molt bé, és una llàstima, però que hi farem.



Després de molts anys a la ràdio, com ve la idea de passar també pels escenaris?

Penso que la vida, naturalment, és pur teatre. I la ràdio és això també. Cada oient s’imagina l’escenari i el personatge com és. Després hi ha moltes sorpreses, perquè la veritat és que quan ens ve gent a veure a la ràdio i a conèixer-nos s’emporta una sorpresa perquè no ens imagina com som.

La idea de muntar un espectacle i pujar als escenaris va venir estant a casa d’un amic. La veritat és que potser ens havia passat pel cap però mai havia pensat de fer-ho realitat. Però allí en aquella casa érem un grupet important, ho vam parlar i ens vam posar en marxa. Tant és així que ja anem per la quarta temporada.



La cosa ha funcionat i han tret nou espectacle.

La veritat és que la gent s’ho passa molt bé. I nosaltres ho gaudim tant com la gent del públic.

Omplim els teatres a tot Catalunya, des de Figueres fins a Tortosa, cobrim tota Catalunya, i per descomptat, passem per Valls.



Amb el darrer espectacle, ‘Sueños tengas y se te cumplan’, semblava un comiat que ha acabat no sent-ho.

Per nosaltres l’última temporada va ser un somni. I de fet, per mi és el darrer somni que se m’ha complert, espero que se me’n compleixin més.

El que passa és que els companys em diuen que tenen mono, que en volen més i llavors és quan ens preparem per fer La tercera juventud. Crec que l’espectacle que tenim ara és adequat tot i que també he de dir que hi ha moments de nervis.



Parlava dels nervis. Encara se’n tenen, després de tants anys?

Saps el que és que s’aixequi el teló i veure tota aquella gent? Sí que sento aquells nervis, sí. Sents la gent que entra al teatre, després te’ls trobes tots davant quan comença l’espectacle… Això a la ràdio no passa, és una altra aventura. Els nervis hi segueixen sent tot i els anys. No sé si li passa a tothom, però jo estic molt nerviós. Després un cop comencem, ja em vaig relaxant.



Què veurem a ‘La tercera juventud’?

Veurem com és una residència corrent, una llar de gent gran, què s’hi fa. La gent s’ho passarà molt bé i no hi ha temps d’avorrir-se. A més, sempre portem un artista convidat, en aquest cas Jonathan Santiago, que està triomfant i que es farà molt gran.

Penso que a l’artista que triomfa a Catalunya després li és més fàcil de triomfar a Espanya. Suposo que a Catalunya la gent és més exigent i s’ha de demostrar que se’n sap, i Jonathan Santiago val.



Què és el que més li agrada de fer teatre? Veure l’emissor?

La proximitat amb la gent, l’estima amb què et reben. Quan acabem sempre sortim a saludar, signem autògrafs, ens fem fotos amb la gent, etc. L’estima amb la gent és el més bonic. No viurem prou per poder-ho agrair.

Al teatre veus la reacció del públic en tot moment, notes que està millor o pitjor…



A Valls ja ha fet parada en anteriors ocasions. En té algun record?

La veritat és que a Valls sempre ens heu tractat de meravella. La gent és molt bona i tenim ganes de tornar, veure’ns de nou, i espero que el teatre s’ompli. Ja us dic, venim amb molta il·lusió.



I coneix la zona de Valls i les seves tradicions?

Doncs he de dir que m’agraden els calçots, a mi i als meus companys. Sempre venim a fer l’espectacle en temporada de calçotades expressament. Crec que heu fet molt d’una cosa senzilla com és el calçot. M’agrada com és la gent de Valls i també sé que teniu els Xiquets de Valls, i penso que la part bona que teniu és que la gent creieu molt en vosaltres.