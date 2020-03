“Entre el 20 i el 25% de la collita de calçots quedarà a les hortes sense recollir”

Francesc X. Amill Rocamora President de la IGP Calçot de Valls

El president de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, Francesc Xavier Amill Rocamora, ha estat rotund a l’hora d’afirmar que la campanya calçotaire “s’ha acabat en sec”.



Com ha afectat la crisi del coronavirus a la campanya del calçot de Valls?

La campanya s’ha acabat en sec. El cap de setmana passada, molts particulars i restaurants han anul·lat la compra de calçots de la nostra IGP. És fa difícil que després de quinze dies de confinament de la gent a casa seva —que segur que en seran més— els calçots puguin aguantar.

El detonant, la crisi del coronavirus i la llei de confinament dels ciutadans a casa seva i el tancament dels restaurants. El consum particular es fa en colla de persones que difícilment aquests dies es reuniran per celebrar l’àpat. És un mal per a tothom, els productors, els restaurants, les carnisseries i empreses que treballen en el sector. És una mala notícia per a tothom. La vida és així. Esperem que la campanya de l’any vinent sigui millor.



Així, impossible arribar a la producció de 18 milions d’unitats d’aquesta ceba només amb la marca de la IGP Calçot de Valls?

Les perspectives eren bones, coincidint enguany amb la commemoració dels 25 anys de la IGP. Sense cap mena de dubte, hauríem arribat per damunt dels 18 milions d’unitats. Davant d’aquesta situació no es pot fer res.



Quina és la posició de la IGP davant d’aquesta situació?

Des de la IGP mirarem de cercar algun tipus de subvencions a les administracions. Crec que serà difícil perquè de diners no n’hi ha.



Teniu calculades les pèrdues?

Hem de fer números. Dilluns ens vam trucar per telèfon alguns productors de les quatre comarques i vam coincidir a assenyalar que entre un 20 i un 25% de la collita de calçots quedarà per recollir. És un producte d’horta que no es pot guardar, ha de ser recollit i consumit. A més, per Sant Josep, el calçot es trompa i ja no es pot comercialitzat. El cultiu que ha quedat al camp s’ha de lliurar.

Considerem que el 25% dels calçots per recollir i que es perdran és el guany que obté el cultivador. Ara ni el podrem fer. L’avellana és una fruita seca que es pot guardar o recollir més tard. La fruita fresca es pot emmagatzemar en càmeres, però el calçot no es pot guardar, un cop tret del camp s’ha de consumir.